Islândia volta a discutir entrada na UE em meio à pressão de Trump na Groenlândia
A Islândia não faz parte da União Europeia. Mas ela também não está completamente fora do sistema europeu
Essa história parece saída de um roteiro político improvável, mas ela virou um debate real no Atlântico Norte: a Islândia está reabrindo a discussão sobre entrar na União Europeia — e um dos fatores que aceleraram isso foi a tensão criada pelas falas e pressões de Donald Trump sobre a Groenlândia.
Primeiro, o contexto.
A Islândia não faz parte da União Europeia. Mas ela também não está completamente fora do sistema europeu: participa do mercado comum europeu por meio do Espaço Econômico Europeu (EEE), o que dá acesso comercial sem adesão plena ao bloco.
A Islândia até tentou entrar na UE depois da crise financeira de 2008. Em 2009, o país abriu negociações formais de adesão. Mas o processo travou e acabou congelado em 2013, principalmente por resistência interna ligada à pesca, soberania econômica e medo de perder controle sobre recursos naturais.
O ‘efeito Groenlândia’
Desde o início de 2026, Trump voltou a defender que os EUA deveriam assumir maior controle sobre a Groenlândia — inclusive mencionando que opções econômicas e militares estavam sobre a mesa para garantir interesses estratégicos americanos no Ártico.
A Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca, é autônoma e faz parte da área estratégica do Atlântico Norte.
As declarações provocaram reação imediata de governos europeus e aliados da OTAN, que defenderam que o futuro da Groenlândia cabe aos groenlandeses e aos mecanismos internacionais existentes.
Para muitos islandeses, o episódio gerou uma pergunta desconfortável: se os EUA pressionam um vizinho e aliado histórico no Ártico, até que ponto a Islândia continua suficientemente protegida apenas pela relação tradicional com Washington?
Isso tem um peso especial porque a Islândia é um caso incomum:
-tem cerca de 400 mil habitantes;
-não possui forças armadas próprias permanentes;
-depende historicamente da OTAN e da cooperação com aliados para defesa.
Segundo declarações atribuídas à primeira-ministra Kristrún Frostadóttir, as ameaças contra a Groenlândia “mexeram com a população” e alteraram o debate interno sobre integração europeia.
O que está acontecendo agora?
O governo islandês está avançando para realizar um referendo em 29 de agosto de 2026 sobre retomar as negociações de entrada na União Europeia. Importante: esse voto não seria automaticamente para entrar na UE – seria para decidir se o país volta à mesa de negociação.
Se os eleitores aprovarem:
1. negociações formais seriam retomadas;
2. um eventual acordo final ainda precisaria passar por novo referendo popular.
Mas os islandeses realmente querem entrar? Ainda não existe consenso.
Há argumentos fortes dos dois lados:
Pró-UE
-mais integração política com a Europa;
-maior previsibilidade geopolítica;
-reforço de alianças em um cenário internacional mais instável;
-redução da dependência estratégica dos EUA.
Contra
-receio de perder autonomia;
-regras europeias para pesca (tema extremamente sensível para a economia islandesa);
-resistência à adoção futura do euro;
-tradição forte de independência nacional.
No fim, a notícia não significa que a Islândia decidiu entrar na União Europeia. O que aconteceu é algo talvez mais significativo: uma discussão que estava praticamente congelada há mais de uma década voltou ao centro da política islandesa — e a crise em torno da Groenlândia ajudou a acelerar esse movimento.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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