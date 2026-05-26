Islândia volta a discutir entrada na UE em meio à pressão de Trump na Groenlândia

A Islândia não faz parte da União Europeia. Mas ela também não está completamente fora do sistema europeu

Foto por KEN ISHII / POOL / AFP

Essa história parece saída de um roteiro político improvável, mas ela virou um debate real no Atlântico Norte: a Islândia está reabrindo a discussão sobre entrar na União Europeia — e um dos fatores que aceleraram isso foi a tensão criada pelas falas e pressões de Donald Trump sobre a Groenlândia.

Primeiro, o contexto.

A Islândia não faz parte da União Europeia. Mas ela também não está completamente fora do sistema europeu: participa do mercado comum europeu por meio do Espaço Econômico Europeu (EEE), o que dá acesso comercial sem adesão plena ao bloco.

A Islândia até tentou entrar na UE depois da crise financeira de 2008. Em 2009, o país abriu negociações formais de adesão. Mas o processo travou e acabou congelado em 2013, principalmente por resistência interna ligada à pesca, soberania econômica e medo de perder controle sobre recursos naturais.

O ‘efeito Groenlândia’

Desde o início de 2026, Trump voltou a defender que os EUA deveriam assumir maior controle sobre a Groenlândia — inclusive mencionando que opções econômicas e militares estavam sobre a mesa para garantir interesses estratégicos americanos no Ártico.

A Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca, é autônoma e faz parte da área estratégica do Atlântico Norte.

As declarações provocaram reação imediata de governos europeus e aliados da OTAN, que defenderam que o futuro da Groenlândia cabe aos groenlandeses e aos mecanismos internacionais existentes.

Para muitos islandeses, o episódio gerou uma pergunta desconfortável: se os EUA pressionam um vizinho e aliado histórico no Ártico, até que ponto a Islândia continua suficientemente protegida apenas pela relação tradicional com Washington?

Isso tem um peso especial porque a Islândia é um caso incomum:

-tem cerca de 400 mil habitantes;

-não possui forças armadas próprias permanentes;

-depende historicamente da OTAN e da cooperação com aliados para defesa.

Segundo declarações atribuídas à primeira-ministra Kristrún Frostadóttir, as ameaças contra a Groenlândia “mexeram com a população” e alteraram o debate interno sobre integração europeia.

O que está acontecendo agora?

O governo islandês está avançando para realizar um referendo em 29 de agosto de 2026 sobre retomar as negociações de entrada na União Europeia. Importante: esse voto não seria automaticamente para entrar na UE – seria para decidir se o país volta à mesa de negociação.

Se os eleitores aprovarem:

1. negociações formais seriam retomadas;

2. um eventual acordo final ainda precisaria passar por novo referendo popular.

Mas os islandeses realmente querem entrar? Ainda não existe consenso.

Há argumentos fortes dos dois lados:

Pró-UE

-mais integração política com a Europa;

-maior previsibilidade geopolítica;

-reforço de alianças em um cenário internacional mais instável;

-redução da dependência estratégica dos EUA.

Contra

-receio de perder autonomia;

-regras europeias para pesca (tema extremamente sensível para a economia islandesa);

-resistência à adoção futura do euro;

-tradição forte de independência nacional.

No fim, a notícia não significa que a Islândia decidiu entrar na União Europeia. O que aconteceu é algo talvez mais significativo: uma discussão que estava praticamente congelada há mais de uma década voltou ao centro da política islandesa — e a crise em torno da Groenlândia ajudou a acelerar esse movimento.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.