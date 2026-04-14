Argentino fez história no cube estadunidense, com o inédito título da MLLS Cup e o recorde de 101 gols da liga somando temporada regular e playoffs

Divulgação / Inter Miami Mascherano deixa o comando do Inter Miami após temporada histórica



O Inter Miami CF anunciou nesta terça-feira (14) a saída do técnico Javier Mascherano, que decidiu deixar o cargo por motivos pessoais. A decisão encerra um ciclo marcante na história recente do clube.

Em comunicado oficial, Mascherano explicou sua decisão e fez questão de agradecer ao clube e aos envolvidos:

“Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar minha trajetória como treinador do Inter Miami CF.

Antes de tudo, gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada em mim, a todos os funcionários que fazem parte da organização pelo esforço coletivo, mas especialmente aos jogadores, que tornaram possível vivermos momentos inesquecíveis.

Também quero agradecer aos torcedores e à La Familia, porque nada disso teria sido possível sem eles.

Sempre levarei comigo a lembrança da nossa primeira estrela e, onde quer que eu esteja, continuarei desejando o melhor ao clube no futuro. Não tenho dúvidas de que o clube seguirá alcançando sucesso.

Um grande abraço a todos e obrigado por tudo.”

Veja o comunicado do Inter Miami:

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star. 🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

A passagem de Mascherano pelo Inter Miami foi curta, mas extremamente impactante. Em sua primeira temporada completa, ele liderou a equipe a uma campanha histórica em 2025.

Entre os principais feitos:

Título da MLS Cup, o primeiro da história do clube;

Conquista da Conferência Leste;

101 gols marcados, recorde da MLS somando temporada regular e playoffs;

20 gols nos playoffs, novo recorde da liga;

58 partidas disputadas em todas as competições;

Além disso, o time teve destaque internacional ao participar do FIFA Club World Cup 2025, onde alcançou as fases eliminatórias, algo inédito para um clube da MLS. A equipe também se tornou a primeira da Concacaf a derrotar um adversário europeu em uma competição oficial.

O Inter Miami também teve campanhas relevantes em outras competições:

Semifinal da Concacaf Champions Cup;

Vice-campeonato da Leagues Cup, chegando à segunda final em três participações;

Esses resultados consolidaram o clube como uma equipe em ascensão no cenário internacional.

Mudança no comando

Com a saída de Mascherano, o clube anunciou que Guillermo Hoyos assumirá o cargo de treinador interinamente nos próximos jogos. Ele já integrava a estrutura do clube como diretor esportivo e responsável pelo desenvolvimento técnico.

Ao mesmo tempo, Alberto Marrero passa a acumular também a função de diretor esportivo.

O proprietário-gerente Jorge Mas também comentou a saída do treinador:

“Javier sempre fará parte da história deste clube e sempre terá um lugar especial na família do Inter Miami CF. Não apenas por ter sido peça-chave em conquistas inesquecíveis, como o título da MLS Cup e a campanha histórica no Mundial de Clubes, mas também pelo exemplo que deu com sua dedicação e trabalho diário à frente da equipe.

Respeitamos sua decisão e somos profundamente gratos por tudo o que ele contribuiu, desejando o melhor em sua vida profissional e pessoal.”

Mesmo com a saída, o legado do treinador argentino permanece evidente: além dos títulos, ele elevou o nível competitivo do Inter Miami e projetou o clube no cenário internacional.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.