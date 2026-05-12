Senado avança na escolha de Kevin Warsh para o Fed

A movimentação recoloca no centro do debate a relação entre política e política monetária nos Estados Unidos

Reprodução/CNN Kevin Warsh



O Senado dos Estados Unidos avançou nesta semana a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve, o banco central americano, em uma votação processual que abriu caminho para a análise final do nome indicado pelo presidente Donald Trump.

A movimentação recoloca no centro do debate a relação entre política e política monetária nos Estados Unidos – especialmente após anos de tensão pública entre Trump e o atual presidente do Fed, Jerome Powell.

Warsh, de 55 anos, foi governador do Federal Reserve entre 2006 e 2011, durante a crise financeira global. Antes disso, trabalhou no Morgan Stanley e atuou como assessor econômico da Casa Branca no governo George W. Bush. Seu nome já circulava havia anos entre republicanos como possível alternativa para liderar o banco central americano.

A votação no Senado teve forte apoio republicano e ocorreu em meio a críticas recorrentes de Trump contra Powell. Desde seu primeiro mandato, Trump acusa o Fed de manter juros elevados por tempo excessivo e de dificultar o crescimento econômico americano.

Em diferentes momentos, o presidente chegou a afirmar que Powell “sempre age tarde demais” e que o Fed prejudicava a competitividade dos Estados Unidos ao manter uma política monetária restritiva. A tensão voltou a crescer nos últimos meses diante da manutenção dos juros americanos em patamares elevados para combater a inflação.

Atualmente, a taxa básica de juros dos EUA permanece na faixa entre 5,25% e 5,50%, nível considerado alto para os padrões da última década. O Fed sustenta que a inflação ainda exige cautela. Em março, o índice anual de inflação ao consumidor ficou próximo de 3%, acima da meta oficial de 2% da instituição.

Trump, por outro lado, defende cortes mais rápidos nos juros e tem pressionado publicamente por mudanças na condução do banco central. A escolha de Warsh passou a ser vista em Washington como um sinal claro dessa tentativa de mudança de direção.

Durante sua sabatina no Senado, Warsh afirmou que a independência do Federal Reserve deve ser preservada, mas também defendeu uma revisão do tamanho do balanço da instituição, que ultrapassou US$ 7 trilhões após anos de estímulos econômicos e programas emergenciais.

“O Fed precisa voltar ao foco principal de estabilidade monetária”, declarou Warsh aos senadores durante a audiência de confirmação.

O indicado também afirmou que a credibilidade do banco central depende do controle da inflação e de uma comunicação clara com os mercados.

A possível chegada de Warsh preocupa parte dos democratas e analistas financeiros justamente pelo contexto político da indicação. Parlamentares da oposição questionaram durante a audiência se o Fed poderia sofrer influência excessiva da Casa Branca em um eventual novo mandato de Trump.

O senador democrata Sherrod Brown afirmou que “a independência do Federal Reserve é essencial para a estabilidade econômica americana”, enquanto republicanos elogiaram a experiência de Warsh durante a crise de 2008.

Além da política doméstica, a decisão tem impacto internacional. O Federal Reserve influencia diretamente o custo do crédito global, o valor do dólar e o fluxo de investimentos para economias emergentes. Qualquer sinalização sobre juros americanos costuma afetar bolsas, moedas e mercados no mundo inteiro – inclusive no Brasil.

Caso seja confirmado pelo Senado nas próximas etapas, Kevin Warsh assumirá o comando da principal autoridade monetária do planeta em um momento marcado por inflação persistente, desaceleração econômica e forte polarização política em Washington.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.