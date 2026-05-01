Texas processa centro de ‘turismo de nascimento’

Segundo o documento, o alvo é uma empresa que operaria facilitando a entrada de estrangeiros, principalmente chineses, no país com o objetivo específico de dar à luz em solo americano

Pete Alexopoulos/Unsplash O caso envolve um centro chamado De’Ai Postpartum Care



A ação movida pelo procurador-geral do Texas, Ken Paxton, contra um centro de “turismo de nascimento” na região de Houston coloca o estado no centro de um debate antigo, sensível e cada vez mais politizado: os limites da cidadania por nascimento nos Estados Unidos.

Segundo o processo, o alvo é uma empresa que operaria facilitando a entrada de estrangeiros, principalmente chineses, no país com o objetivo específico de dar à luz em solo americano. A acusação vai além da prestação de serviços: o Estado afirma que o grupo orientava clientes a mentir ou omitir informações no processo de obtenção de vistos e a contornar regras migratórias, o que pode configurar fraude e violação da lei.

O caso envolve um centro chamado De’Ai Postpartum Care, que, de acordo com a investigação, teria operado por anos atendendo clientes estrangeiros, promovendo serviços em redes sociais e até oferecendo orientação sobre como evitar suspeitas das autoridades de imigração. A estrutura incluiria múltiplas propriedades na região de Houston, funcionando quase como uma operação organizada.

O que é o “turismo de nascimento”?

O termo se refere a estrangeiros que viajam aos Estados Unidos com o objetivo de garantir cidadania ao filho ao nascer no país – um direito assegurado pela 14ª Emenda da Constituição americana.

Mas há um ponto crucial: isso não é automaticamente ilegal.

A ilegalidade surge quando há fraude, como:

Mentir no pedido de visto

Esconder o propósito da viagem

Operar esquemas para driblar regras migratórias

É justamente essa linha que o processo no Texas tenta explorar.

Por que isso virou caso político?

A linguagem usada por Paxton, incluindo termos como “invasão”, mostra que o caso não é apenas jurídico. Ele dialoga diretamente com uma agenda política mais ampla de endurecimento das políticas migratórias nos EUA.

Esse tipo de abordagem tem dois efeitos claros:

Reforça posições mais duras sobre imigração

Amplifica o caso como símbolo de um problema maior

Por outro lado, críticos apontam que misturar um caso específico com generalizações pode distorcer o debate e aumentar tensões, especialmente ao associar práticas ilegais a determinados grupos nacionais.

O que está em jogo

O processo no Texas acaba funcionando como uma vitrine para três discussões maiores: O futuro da cidadania por nascimento

Embora protegida pela Constituição, essa regra vem sendo questionada politicamente há anos. A dificuldade de provar fraude

Nem todo caso de “turismo de nascimento” envolve ilegalidade — e distinguir intenção legítima de fraude é um desafio jurídico real. Imigração como tema central nos EUA

Casos como esse raramente ficam restritos ao tribunal — eles alimentam debates nacionais sobre identidade, fronteiras e soberania. O que começou como uma ação contra um centro específico em Houston rapidamente se transformou em mais um capítulo de uma discussão muito maior.

Mais do que decidir o destino de uma empresa, o caso pode influenciar como os Estados Unidos lidam com uma das suas regras mais emblemáticas — e controversas: o direito de se tornar cidadão simplesmente por nascer em seu território.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.