Pesquisa expõe descompasso: Trump muda estratégia migratória, mas opinião pública não acompanha

EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINA Trump muda o tom sobre imigração, mas não convence o país



A notícia aqui não é a mudança de tom da Casa Branca – é o fato de que ela não funcionou. Uma nova pesquisa divulgada pelo Politico escancara um contraste relevante no debate migratório dos Estados Unidos em 2026: o governo de Donald Trump recalibrou discurso e estratégia, mas a percepção dos eleitores segue praticamente inalterada — e majoritariamente crítica.

O levantamento, realizado entre 11 e 14 de abril com mais de 2 mil adultos, mostra que a rejeição à política de deportações continua alta. Metade dos americanos considera a campanha “agressiva demais”, enquanto apenas 25% avaliam a abordagem como adequada. Mais do que isso: 51% dizem que o aumento da presença do ICE torna as cidades mais perigosas, atingindo diretamente o principal argumento do governo de reforço à segurança.

Esse cenário ganha peso justamente porque ocorre após uma mudança deliberada de estratégia. Diante da repercussão negativa inicial, a Casa Branca reduziu o tom. A retórica de “deportações em massa” foi suavizada, operações passaram a ser menos midiáticas e houve troca no comando do Departamento de Segurança Interna. No lugar do discurso mais amplo e combativo, entrou uma comunicação focada em dois eixos: deportação de imigrantes com histórico criminal e a narrativa de eficiência no controle da fronteira.

Politicamente, trata-se de um ajuste clássico: preservar o conteúdo da política, mas reduzir seu custo de imagem.

O problema é que os dados indicam que esse reposicionamento não mudou a forma como a política é percebida. A oposição às deportações em massa permanece estável – 37% dizem ser contra – e não há sinal claro de melhora na avaliação geral da abordagem.

O recorte eleitoral aprofunda esse diagnóstico. Entre republicanos, o apoio continua sólido. Mas fora da base, o desgaste aparece de forma consistente, especialmente entre independentes e eleitores latinos. Pesquisas no mesmo contexto indicam que cerca de dois terços dos latinos desaprovam a condução da política migratória – um dado sensível para um grupo que vinha sendo disputado mais intensamente nos últimos anos.

O que a pesquisa revela, no fim, é menos sobre a política em si e mais sobre seus limites políticos. Há espaço para defender controle de fronteira, isso segue tendo respaldo. Mas cresce a rejeição à forma como esse controle é executado, sobretudo quando associado a operações de deportação em larga escala.

O governo ajustou o discurso para conter desgaste. O eleitorado, porém, parece reagir ao conjunto da política e não apenas à maneira como ela é apresentada.

E é justamente aí que está a notícia: a estratégia mudou, mas, até agora, não moveu a opinião pública.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.