Norte da Itália oferece ampla variedade de vinhos brancos com excelente capacidade de harmonização

A Itália é conhecida, preponderantemente, pelos seus vinhos tintos, marcantes, opulentos (Chianti, Barolo, Amarone etc), entretanto também é o berço de vinhos brancos excepcionais, que vão desde os frescos e de consumo despretensioso, até muitos de complexidade elevadíssima.

Eles possuem uma diversidade incrível, refletindo a influência do terroir e das variedades de uvas cultivadas em cada região. As regiões de Toscana, Piemonte, Alto Adige, Abruzzo e Úmbria se destacam pela produção de vinhos brancos elegantes e com identidade própria.

As principais uvas brancas da Toscana são a Vernaccia di San Gimignano, Trebbiano Toscano, Vermentino e Malvasia Bianca. Recentemente, Chardonnay e Sauvignon Blanc também ganharam espaço. Os brancos da Toscana são, em geral, frescos, minerais e equilibrados. A Vernaccia di San Gimignano, por exemplo, oferece notas cítricas e de amêndoas, além de uma acidez vibrante. Acompanham bem frutos do mar, pratos à base de ervas frescas e queijos leves; são geralmente consumidos jovens, mas a Vernaccia di San Gimignano pode evoluir bem por até 5-8 anos.

Do Piemonte veem vinhos com muita tipicidade e frescor e as principais uvas brancas são Cortese (usada no Gavi), Arneis e Moscato Bianco. Os vinhos brancos piemonteses variam entre estilos leves e aromáticos, como o Gavi (feito de Cortese), e mais estruturados, como os de Arneis, que possuem notas de frutas de caroço e ervas. O Gavi harmoniza bem com frutos do mar e pratos leves, enquanto os vinhos de Arneis combinam com carnes brancas e queijos maturados. A maioria dos vinhos brancos piemonteses deve ser consumida jovem, mas alguns Gavi e Arneis bem elaborados podem envelhecer por até 8 a 10 anos.

Por seu turno, o Alto Adige se destaca pela produção de Pinot Grigio, Gewürztraminer, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Os vinhos brancos do Alto Adige são frescos, aromáticos e elegantes, apresentando notas florais, frutas tropicais e minerais. O Gewürztraminer é especialmente expressivo, com aromas intensos de lichia e especiarias. Os vinhos do Alto Adige combinam com pratos asiáticos, queijos fortes e frutos do mar. Dependendo do estilo, esses vinhos podem envelhecer bem por até 10 anos, especialmente os exemplares de Sauvignon Blanc e Gewürztraminer.

Do Abruzzo a principal uva branca é a Trebbiano d’Abruzzo, seguida pela Pecorino e Passerina. Os vinhos brancos de Abruzzo são frescos e estruturados, com notas de frutas cítricas, flores brancas e um caráter mineral marcante. Harmonizam bem com pratos de peixe, frutos do mar e massas com molhos leves. Geralmente são consumidos jovens, mas Trebbiano d’Abruzzo de qualidade pode envelhecer por mais de 10 anos.

E a Úmbria? Os vinhos brancos da Úmbria são ricos, estruturados e apresentam notas de frutas maduras, flores e um toque mineral. Acompanham bem pratos de aves, massas recheadas e queijos de média maturação. Os melhores exemplares podem envelhecer por até 10-15 anos, ganhando complexidade e profundidade.

O norte da Itália oferece uma ampla variedade de vinhos brancos, cada um com características únicas e excelente capacidade de harmonização. Desde os frescos e minerais Vernaccia di San Gimignano, passando pelo estruturado Arneis, até os aromáticos vinhos do Alto Adige, bem como os gastronômicos do Abruzzo e os complexos da Úmbria; há opções para todos os gostos e ocasiões. Salut!

