Virando a página dos vinhos chilenos

Chile é conhecido por seus vinhos potentes, de frutas extraídas, com excesso de madeira e caros

O Chile é conhecido por seus vinhos potentes, de frutas extraídas, com excesso de madeira e caros; a exemplo de Dom Melchior, Alma Viva, Seña, Chadwick, Montes Alpha M, dentre outros que, definitivamente, não valem seu preço e não espelham qualidades de categoria internacional, sendo mais frutos do marketing do que da vinificação. Entretanto, há uma vertente, de produtores que estão se empenhando, com louvável sucesso, para entregar ao mercado vinhos mais criativos, de paladar agradável, produzidos através de técnicas sustentáveis e práticas naturais,

harmônicos aos seus terroirs e com preços possíveis.

Dentro desse universo novo que se desponta, destacam-se vinícolas que produzem vinhos naturais e biodinâmicos, como Cacique Maravilla, Matetic, Casa Marín, Vinícola Villalobos e a tradicional Miguel Torres, que têm trazido autenticidade e expressão única ao terroir chileno. Localizada no Vale do Bío-Bío, Cacique Maravilla é um exemplo de vinícola que valoriza tradições centenárias. Liderada por Manuel Moraga, a vinícola utiliza métodos naturais, sem adição de químicos ou manipulação no processo de vinificação.

Seu emblemático Pipeño, um vinho feito com a uva País, simboliza a simplicidade e pureza do Chile antigo. Outro destaque é o Vino Naranja Moscatel, produzido com longas macerações, que captura a essência das vinhas históricas da região. No Vale do Rosário, parte do Vale de San Antonio, a Matetic combina técnicas biodinâmicas com inovação. A vinícola promove equilíbrio entre agricultura e ecossistema, criando vinhos que expressam seu terroir costeiro. Seus destaques incluem o Corralillo Sauvignon Blanc, fresco e mineral, e o EQ Syrah, reconhecido por

sua profundidade e elegância.

Matetic reflete o compromisso com práticas sustentáveis e uma filosofia que harmoniza qualidade e respeito à natureza. Fundada por María Luz Marín no Vale de San Antonio, Casa Marín é a vinícola pioneira em regiões costeiras do Chile. A proximidade ao mar dá aos seus vinhos uma acidez vibrante e caráter distinto. Seus rótulos, como o Sauvignon Blanc Cipreses Vineyard e o Pinot Noir Lo Abarca Hills, capturam o frescor marítimo e o espírito inovador da vinícola.

Casa Marín é um exemplo brilhante de como explorar microclimas pode resultar em vinhos de classe mundial. A Villalobos é uma vinícola singular localizada no Vale de Colchagua, conhecida por sua abordagem única e focada em vinhedos selvagens. As videiras, muitas delas centenárias, crescem de forma natural, cercadas por vegetação

nativa, sem intervenção química ou manejo intensivo.

Os vinhos da Villalobos destacam-se pela autenticidade e pelo respeito ao terroir. Rótulos como o Carignan Silvestre e o Syrah Viñedo Silvestre refletem a essência do ecossistema local, com caráter rústico, complexidade e frescor inigualáveis. A filosofia da vinícola é produzir vinhos que contam uma história de conexão com a terra, sustentabilidade e expressão natural do Chile.

Por fim e com especial mérito, a Miguel Torres tem inovado de forma surpreendente, com seus vinhos. A chegada de Dom Miguel Torres ao Chile em 1979 marcou um novo capítulo para a vinificação no país. Parte de uma renomada família de produtores espanhóis, Miguel Torres escolheu o Vale do Curicó para implantar sua visão de combinar tradição europeia com o potencial dos vinhedos chilenos. A vinícola introduziu técnicas modernas, como barris de carvalho francês e tanques de aço inoxidável, revolucionando a qualidade dos vinhos locais.

Entre seus destaques estão o Cordillera Carignan, um tributo às velhas vinhas de Carignan no Vale do Maule, e o Escaleras de Empedrado, um Pinot Noir de terror único, cultivado em terraços de ardósia. Além disso, Miguel Torres tem abraçado práticas sustentáveis, como a linha Santa Digna Estelado, um espumante feito de uvas País que celebra a tradição e a inovação e a série genial “Los Inquietos”, que traz inovações nunca vistas em território chileno.

As vinícolas Cacique Maravilla, Matetic, Villlaobos e Casa Marín, juntamente com Miguel Torres, mostram como o Chile é capaz de oferecer vinhos que vão além do convencional e caro. Seus rótulos naturais, biodinâmicos e sustentáveis são uma celebração de tradição, terroir e visão de futuro, conquistando o paladar dos amantes de vinho ao redor do mundo. Salut!

