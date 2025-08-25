I Wanna Be Tour traz semana emo para São Paulo; veja agenda completa

Fall Out Boy e Good Charlotte são as principais atrações do festival I Wanna Be Tour, que volta ao estádio do Palmeiras após sucesso da edição anterior

Elliott Ingham/Divulgação/Fall Out Boy A banda Fall Out Boy, do megasucesso “Sugar, We’re Going Down", se apresenta em São Paulo neste sábado (30)



Definitivamente, não foi só uma fase. Principal destaque da agenda cultural de São Paulo nesta semana, a segunda edição do festival I Wanna Be Tour chega na capital paulista neste sábado (30) com um lineup de peso, com nomes nacionais e internacionais, e promete incendiar o Allianz Parque no sábado com o que há de melhor no cenário emo. Depois do sucesso do ano anterior, que contou com Simple Plan e A Day To Remember, o festival de 2025 tem como principais destaques os norte-americanos do Fall Out Boy — do megasucesso “Sugar, We’re Going Down” — e o Good Charlotte, mais conhecidos pelo hit “The Anthem”.

Além deles, outras bandas estrangeiras como o Yellowcard, The Maine, Story Of The Year os galeses do Neck Deep e as australianas do The Veronicas fecham o lineup. Já o lado nacional é representado por Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number. Os últimos ingressos ainda estão à venda pela internet e também na bilheteria do Allianz Parque, a partir de R$ 247,50.

Para os fãs da cena do hardcore melódico, a semana também traz dois grandes sideshows: no Cine Joia, na terça-feira, será a noite da dupla da The Veronicas. Já na sexta, no Tokio Marine Hall, o show será triplo, com Yellowcard, Neck Deep e Story of the Year. Ambos sideshows ainda possuem ingressos disponíveis a partir de R$ 175.

Acabou o mistério

Demorou, mas os fãs do Weezer finalmente têm hora e local para reencontrar a lendária banda no Brasil. Quase dois meses após anunciar a vinda à América do Sul, o grupo confirmou que fará parte do Indigo — um minifestival no Parque do Ibirapuera, em 2 de novembro, com Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. A venda de ingressos já foi liberada e as entradas mais baratas custam R$ 381. Oportunidade imperdível, já que a apresentação deve ser a única no Brasil.

Mudança de datas

Quem esperava ver a cantora Jorja Smith no Brasil entre outubro e novembro vai precisar esperar mais um pouco. Alegando questões pessoais, a artista, que não vem para cá desde o Lollapalooza 2017, adiou todas as datas que estavam marcadas no país. Além do show marcado para São Paulo, Jorja estava programada para tocar no Rock the Mountain, em Petrópolis (RJ), e no Afropunk Brasil, em Salvador.

Oficialmente, Jorja Smith já foi confirmada para as edições de 2026 dos dois festivais, que ainda não possuem data marcada. Já a apresentação em São Paulo passou para 30 de outubro de 2026, com os ingressos atuais permanecendo válidos.

Mais confirmações

Depois da participação no Lollapalooza, o trio australiano de dance music Rüfüs du Sol já tem data marcada para voltar ao Brasil no próximo ano: os shows serão em 25 de fevereiro em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, e 27 de fevereiro em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.

Quem também chega já no começo de setembro é o duo mexicano de electropop e indie Clubz, no Sesc Avenida Paulista, no próximo dia 6. Já a inglesa Rose Gray toca em São Paulo em 8 de novembro e depois segue para o Rio de Janeiro no dia 14.

E vale ficar de olho: a SAF da Portuguesa de Desportos anunciou o projeto para a reforma do estádio do Canindé, com capacidade para shows de até 80 mil pessoas. Em localização privilegiada na capital, colado na Marginal Tietê e próximo às estações Armênia e Portuguesa-Tietê, o local pode se tornar o grande centro de eventos musicais na cidade. As obras devem começar em janeiro de 2026 e a reabertura aproximadamente em maio de 2029.

AGENDA COMPLETA

Quem: Boogarins

Onde: SESC Carmo

Quando: Segunda, 25/8, às 19h

Quanto: Ingressos esgotados (mas, às vezes, aparece de última hora na bilheteria)

Por que ir?: O último disco dos goianos do Boogarins, Bacuri, é um verdadeiro presente à música brasileira. Qualquer oportunidade de assistir ao quarteto ao vivo deve ser bem aproveitada.

Quem: Catto

Onde: Casa Natura Musical

Quando: Sexta, 29/8, às 21h

Quanto: A partir de R$ 55

Por que ir?: Com o disco Caminhos Selvagens, Catto celebra 15 anos de carreira mostrando o que sabe fazer de melhor. O setlist é completo e inclui uma homenagem para Gal Costa.

Quem: Exclusive os Cabides

Onde: Sesc Belenzinho

Quando: Sexta, 29/8, às 21h

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Manezinhos de Florianópolis, o quinteto é um dos nomes mais promissores do indie nacional. O segundo disco, Coisas Estranhas, foi muito elogiado — tal qual o show no Popload Festival em maio.

Quem: Yago Oproprio

Onde: Sesc Itaquera

Quando: Domingo, 31/8, às 15h

Quanto: Gratuito

Por que ir?: Depois de lançar o álbum de estreia em 2024, o paulistano que mistura rap, hip-hop, samba e MPB teve uma rápida ascensão na cena. Artista da Zona Leste, Yago estará em casa — e em casa tudo fica melhor.

Quem: Supergrass

Onde: Terra SP

Quando: Domingo, 31/8, às 18h

Quanto: A partir de R$ 260

Por que ir?: Supergrass é um nome incontornável para os fãs da música britânica do final da década de 90 e início dos anos 2000. Para melhorar, o show comemora os 30 anos do álbum de estreia, I Should Coco, tocado na íntegra. É a única apresentação da banda programada no Brasil neste ano.

