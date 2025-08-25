I Wanna Be Tour traz semana emo para São Paulo; veja agenda completa
Fall Out Boy e Good Charlotte são as principais atrações do festival I Wanna Be Tour, que volta ao estádio do Palmeiras após sucesso da edição anterior
Definitivamente, não foi só uma fase. Principal destaque da agenda cultural de São Paulo nesta semana, a segunda edição do festival I Wanna Be Tour chega na capital paulista neste sábado (30) com um lineup de peso, com nomes nacionais e internacionais, e promete incendiar o Allianz Parque no sábado com o que há de melhor no cenário emo. Depois do sucesso do ano anterior, que contou com Simple Plan e A Day To Remember, o festival de 2025 tem como principais destaques os norte-americanos do Fall Out Boy — do megasucesso “Sugar, We’re Going Down” — e o Good Charlotte, mais conhecidos pelo hit “The Anthem”.
Além deles, outras bandas estrangeiras como o Yellowcard, The Maine, Story Of The Year os galeses do Neck Deep e as australianas do The Veronicas fecham o lineup. Já o lado nacional é representado por Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number. Os últimos ingressos ainda estão à venda pela internet e também na bilheteria do Allianz Parque, a partir de R$ 247,50.
Para os fãs da cena do hardcore melódico, a semana também traz dois grandes sideshows: no Cine Joia, na terça-feira, será a noite da dupla da The Veronicas. Já na sexta, no Tokio Marine Hall, o show será triplo, com Yellowcard, Neck Deep e Story of the Year. Ambos sideshows ainda possuem ingressos disponíveis a partir de R$ 175.
Acabou o mistério
Demorou, mas os fãs do Weezer finalmente têm hora e local para reencontrar a lendária banda no Brasil. Quase dois meses após anunciar a vinda à América do Sul, o grupo confirmou que fará parte do Indigo — um minifestival no Parque do Ibirapuera, em 2 de novembro, com Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. A venda de ingressos já foi liberada e as entradas mais baratas custam R$ 381. Oportunidade imperdível, já que a apresentação deve ser a única no Brasil.
Mudança de datas
Quem esperava ver a cantora Jorja Smith no Brasil entre outubro e novembro vai precisar esperar mais um pouco. Alegando questões pessoais, a artista, que não vem para cá desde o Lollapalooza 2017, adiou todas as datas que estavam marcadas no país. Além do show marcado para São Paulo, Jorja estava programada para tocar no Rock the Mountain, em Petrópolis (RJ), e no Afropunk Brasil, em Salvador.
Oficialmente, Jorja Smith já foi confirmada para as edições de 2026 dos dois festivais, que ainda não possuem data marcada. Já a apresentação em São Paulo passou para 30 de outubro de 2026, com os ingressos atuais permanecendo válidos.
Mais confirmações
Depois da participação no Lollapalooza, o trio australiano de dance music Rüfüs du Sol já tem data marcada para voltar ao Brasil no próximo ano: os shows serão em 25 de fevereiro em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, e 27 de fevereiro em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.
Quem também chega já no começo de setembro é o duo mexicano de electropop e indie Clubz, no Sesc Avenida Paulista, no próximo dia 6. Já a inglesa Rose Gray toca em São Paulo em 8 de novembro e depois segue para o Rio de Janeiro no dia 14.
E vale ficar de olho: a SAF da Portuguesa de Desportos anunciou o projeto para a reforma do estádio do Canindé, com capacidade para shows de até 80 mil pessoas. Em localização privilegiada na capital, colado na Marginal Tietê e próximo às estações Armênia e Portuguesa-Tietê, o local pode se tornar o grande centro de eventos musicais na cidade. As obras devem começar em janeiro de 2026 e a reabertura aproximadamente em maio de 2029.
AGENDA COMPLETA
Quem: Boogarins
Onde: SESC Carmo
Quando: Segunda, 25/8, às 19h
Quanto: Ingressos esgotados (mas, às vezes, aparece de última hora na bilheteria)
Por que ir?: O último disco dos goianos do Boogarins, Bacuri, é um verdadeiro presente à música brasileira. Qualquer oportunidade de assistir ao quarteto ao vivo deve ser bem aproveitada.
Quem: Catto
Onde: Casa Natura Musical
Quando: Sexta, 29/8, às 21h
Quanto: A partir de R$ 55
Por que ir?: Com o disco Caminhos Selvagens, Catto celebra 15 anos de carreira mostrando o que sabe fazer de melhor. O setlist é completo e inclui uma homenagem para Gal Costa.
Quem: Exclusive os Cabides
Onde: Sesc Belenzinho
Quando: Sexta, 29/8, às 21h
Quanto: A partir de R$ 18
Por que ir?: Manezinhos de Florianópolis, o quinteto é um dos nomes mais promissores do indie nacional. O segundo disco, Coisas Estranhas, foi muito elogiado — tal qual o show no Popload Festival em maio.
Quem: Yago Oproprio
Onde: Sesc Itaquera
Quando: Domingo, 31/8, às 15h
Quanto: Gratuito
Por que ir?: Depois de lançar o álbum de estreia em 2024, o paulistano que mistura rap, hip-hop, samba e MPB teve uma rápida ascensão na cena. Artista da Zona Leste, Yago estará em casa — e em casa tudo fica melhor.
Quem: Supergrass
Onde: Terra SP
Quando: Domingo, 31/8, às 18h
Quanto: A partir de R$ 260
Por que ir?: Supergrass é um nome incontornável para os fãs da música britânica do final da década de 90 e início dos anos 2000. Para melhorar, o show comemora os 30 anos do álbum de estreia, I Should Coco, tocado na íntegra. É a única apresentação da banda programada no Brasil neste ano.
