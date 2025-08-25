Começa a venda geral de ingressos para shows extras de Marisa Monte

Em São Paulo, as entradas partem de R$ 360 e vão até R$ 1.080; no Rio de Janeiro, os valores variam entre R$ 475,75 e R$ 951,50

GISELE PIMENTA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Ela também passará por Belo Horizonte (18/10), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12)



Começou nesta segunda-feira (25) a venda geral para os dois shows extras anunciados por Marisa Monte em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os novos shows da turnê Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo acontecem no dia 9 de novembro no Parque do Ibirapuera, na capital paulista, e no feriado do dia 2 de novembro na Brava Arena Jockey, na capital fluminense.

Em São Paulo, os ingressos de Marisa Monte estão sendo vendidos com preço de Lote 2 no site da Tickets For Fun. As entradas partem de R$ 360 (meia-entrada pista: R$ 300 ingresso + 60 de taxa de conveniência) a R$ 1.080 (inteira pista premium: R$ 900 ingresso + R$ 180 de taxa de conveniência).

Há também a categoria de ingresso solidário, que oferece um desconto de 40% no valor cheio mediante a doação de R$ 10 para uma instituição beneficente. Os ingressos solidários custam R$ 442 na pista (R$ 360 ingresso + R$ 72 taxa de conveniência + R$ 10 doação) e R$ 658 na pista premium (R$ 540 ingresso + R$ 108 taxa de conveniência + R$ 10 doação).

Quem não quiser pagar taxa de conveniência, pode comprar o ingresso na bilheteria física oficial. A bilheteria em São Paulo fica no teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, na Bela Vista. O horário é de terça a domingo, das 12h às 20h, mas nesta segunda-feira, 25, ela abriu excepcionalmente às 10h.

No Rio de Janeiro, só há ingressos disponíveis para a Pista Premium também no site da Tickets For Fun. Pista e camarotes da Brava Arena Jockey já estão esgotados até mesmo na data extra.

Os valores para a pista premium de Marisa Monte no Rio de Janeiro também são de lote 2, entre R$ 475,75 (meia-entrada: R$ 432,50 ingresso + R$ 43,25 taxa de conveniência) e R$ 951,50 (inteira: R$ 865 ingresso + R$ 86,50 taxa de conveniência). Há ainda o ingresso solidário por R$ 580,90 (R$ 519 ingresso + R$ 51,90 taxa de conveniência + R$ 10 doação).

Quem não quiser pagar taxa de conveniência, pode comprar o ingresso na bilheteria oficial física. A bilheteria no Rio de Janeiro fica no Vivo Rio, na Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo. Ela funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, mas estará excepcionalmente aberta nesta segunda-feira, 25, para vender ingressos da data extra.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outras apresentações

Além das datas extras, Marisa Monte se apresenta com a mesma turnê em São Paulo no dia 8/11 e no Rio de Janeiro em 1/11, com ingressos já esgotados. Ela também passará por Belo Horizonte (18/10), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório