Tiago Abravanel não mostrou o que o público queria ver e desistência do ‘BBB 22’ até que demorou

Em janeiro, a sensitiva Bianca Godoy havia previsto a desistência de um participante do sexo masculino; uma das apostas do reality, o neto do Silvio Santos chegou até a virar piada na internet

Reprodução/Twitter/JadreMoments Tiago Abravanel desistiu do 'BBB 22' neste domingo



O ‘Big Brother Brasil’ já se tornou um dos realities shows mais esperados da televisão brasileira. Estar na casa mais vigiada do país é o sonho de milhões de brasileiros, mas para muitos o sonho pode ser tornar um pesadelo, mesmo que momentâneo, como foi o caso de Karol Conká, na edição passada. Quem acompanhou o ‘BBB21’, presenciou em vários momentos a temida cultura do cancelamento, a mais comentada foi da rapper curitibana, de 36 anos, que foi eliminada com 99,17% dos votos, um recorde de rejeição. Mas passado é passado, não é mesmo? Vamos ao presente…

No ‘BBB 22’, não é o cancelamento que tem tomado conta das redes sociais, mas sim o descontentamento dos telespectadores com a falta do tão falado “fogo do parquinho”. Tiago Abravanel, por exemplo, em vários momentos do jogo deixou claro que não estava no game para dar entretenimento para ninguém, chegou inclusive a dizer que a edição atual seria a edição do auto-conhecimento, de paz e amor.

Venhamos e convenhamos que não é bem isso que o público quer ver, né? Tiago Abravanel, uma das grandes apostas de Boninho e da própria Globo para gerar entretenimento, desde o começo do confinamento não mostrou o que o público queria ver e virou alvo de piada na internet. Após alguns discursos do apresentador Tadeu Schmidt, Tiago Abravanel começou a ficar pensativo demais e acabou achando que o discurso era direcionado a ele.

Horas antes de apertar o botão e desistir de continuar no jogo, o neto de Silvio Santos havia declarado para Scooby, que acreditava que ninguém o protegeria de um paredão. Além disso, outros fatores já davam sinais de que cedo ou tarde Abrava desistira do jogo.

Durante live com o site ‘Coluna da TV’, em janeiro, a sensitiva Bianca Godoy, conhecida pelos seus acertos nas previsões, chegou a dizer que um dos participantes, do sexo masculino, iria desistir do ‘Big Brother Brasil’, que iria apertar o botão e desistir do jogo. Ela falou, ainda, que um dos motivos para essa desistência seria um quadro emocional muito grave, síndrome do pânico, ou algo que perturbaria o lado emocional do participante, o que de fato vinha acontecendo com Tiago Abravanel dentro do reality. Enfim, o jogo acabou para o neto de Silvio Santos, e desejamos que ele receba muito amor e carinho aqui fora, enquanto isso, lá dentro o jogo segue.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.