Joel: A gente se pergunta qual a função de Salles no governo

Na quinta-feira (22), Salles cobrou que o colega da Secretaria de Governo deixasse de ser “Maria fofoca”

Marcos Corrêa/PR Ricardo Salles admite excesso e diz que pediu desculpas ao ministro da Secretaria de Governo



Ricardo Salles admite excesso e diz que pediu desculpas a Luiz Eduardo Ramos. Na quinta-feira (22), Salles cobrou que o colega da Secretaria de Governo deixasse de ser “Maria fofoca” e o próprio general Ramos garantiu que não houve confronto da Esplanada. “Fica difícil não concordar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Ricardo Salles, além de destruir o meio ambiente, agora está atacando o próprio governo.”

“Esse tipo de intriga só atrapalha o andamento do governo Bolsonaro, além de tudo o que ele tem feito de destrutivo com relação ao meio ambiente sendo visto pelo resto do mundo. Não conseguiu encontrar uma só das tais fraudes de ONGs malvadas que ele dizia. A situação ficou tão ruim na Amazônia que o presidente teve que tirá-lo dali e dar ao Mourão. A gente fica se perguntando qual a função do Salles no governo.”