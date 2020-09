A base que resolve

No Palmeiras, a hora é de apoio aos meninos e cobrança aos demais, que precisam render

César Greco/Palmeiras Verón saiu do banco de reservas para selar a vitória do Palmeiras sobre o Bragantino



Não faz muito tempo, Patrick de Paula que saia de um jogo como herói palmeirense. Neste domingo foi Gabriel Verón, destaque do Verdão na vitória de virada em Bragança Paulista. A base está resolvendo, ou no mínimo ajudando muito um Palmeiras que ainda não se encontrou na temporada. Mérito para a direção que começou lá atrás a investir na formação de seus jogadores e que decidiu desde o ano passado que iria dar oportunidade aos jovens formados em casa, mérito ao treinador Vanderlei Luxemburgo que aposta nos meninos, mesmo que os mais experientes não estejam cumprindo seu papel. Eles ainda são necessários, com tantos jogos pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil e haverá momentos em que a experiência será importante. Hora de apoio aos meninos e cobrança aos demais que precisam render, até para dar suporte ao desenvolvimento de uma geração de garotos que promete muito.