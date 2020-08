José Manoel de Barros: Quais são seus favoritos para o Campeonato Brasileiro?

Com menor número de datas, o campeonato vai dividir espaço com outras competições; em determinado momento, alguns clubes precisarão priorizar um torneio

Alexandre Neto/Estadão Conteúdo O Flamengo começa o campeonato como favorito



Fim de semana marca o início do Campeonato Brasileiro em situação bem diferente dos últimos anos. Com menor número de datas, a mais importante competição nacional ainda vai dividir espaço com Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Será um verdadeiro rali, e quem não tiver bons elencos vai, em determinado momento, escolher, priorizar uma competição em detrimento de outra, algo já feito por equipes brasileiras que têm predileção pelas copas. O Flamengo larga como favorito, seguido por Palmeiras, Atlético-MG (por causa de Sampaoli) e Grêmio, se não abrir mão para focar em uma copa. Na sequência vejo Inter, São Paulo, Corinthians e talvez o Athletico-PR na briga por vaga na Libertadores.

O grupo seguinte, de meio de tabela, reúne, Santos, Fluminense, Red Bull, Ceará, Fortaleza e Bahia com possibilidade para o Flu surpreender e chegar mais à frente. Os demais, na teoria, começam jogando para não cair. São tempos difíceis e o futebol, ainda bem, está aí para desmentir prognósticos, derrubar favoritos e queimar a língua de quem se arrisca com previsões que em tempos normais provocam mais erros do que acertos, imagina nos tempos em que vivemos. Sinceramente, quero ser surpreendido, do contrário que graça teria? Discorde à vontade, o que proponho é isso mesmo. Meus amigos, quais são seus favoritos?