Josias: Inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF já está enterrado

Para Josias, o depoimento de Bolsonaro, escrito ou oral, não deve retirar o processo do rumo do arquivo

Isac Nóbrega/PR Bolsonaro responde processo sobre possível interferência na PF



Jair Bolsonaro disse que quer enterrar logo o processo sobre possível interferência na Polícia Federal, o presidente voltou a criticar Sergio Moro e afirmou que não tem que responder perguntas do ex-ministro. “Não é que o Bolsonaro diga que quer enterrar o processo, a questão é que o Planalto já dá de barato. Este caso está enterrado. Escalado como coveiro, o PGR Augusto Aras já preparou a lápide e cavou a cova, disse na Procuradoria que não há no inquérito da PF nada que indique que a intervenção política na Polícia Federal teria evoluído do desejo do presidente para a prática, não há nenhuma evidência, por exemplo, de obstrução de inquéritos. O depoimento do Bolsonaro, escrito ou oral, não deve retirar o processo do rumo do arquivo”, analisa Josias de Souza.