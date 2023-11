Com excesso de chuva, safra de trigo quebra no Brasil

Perdas já superam um milhão de toneladas em grandes Estados produtores

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê 9,63 milhões de toneladas, 8,7% menos do que a produção recorde do ano passado



O Rio Grande do Sul e o Paraná, maiores produtores de trigo do Brasil, enfrentaram muita chuva durante a safra de trigo, e o resultado foi quebra de produção e perda de qualidade do cereal. O governo federal e consultorias privadas revisaram a estimativa de colheita. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê 9,63 milhões de toneladas, 8,7% menos do que a produção recorde do ano passado. A StoneX estima quebra de 1,2 milhão de toneladas, com produção de 9,2 milhões de toneladas. Cortes expressivos no Rio Grande do Sul, problemas em Santa Catarina e Paraná contribuem para o cenário. A Safras&Mercado cortou em 2,9 milhões de toneladas e prevê produção de 8,9 milhões de toneladas.

Com a quebra de safra e a perda de qualidade do cereal, os preços passaram a subir no Brasil. A alta se aproxima de 20%, base Paraná, no acumulado de novembro. A tonelada está sendo negociada ao redor de R$ 1.300, um dos mais altos patamares dos últimos meses. Em relatório, o Itaú BBA afirma que a abertura do leilão do governo federal para adquirir o cereal aos preços mínimos contribui para valorização do trigo. O outro ponto é a possibilidade dos preços irem em direção à paridade de importação, já que a indústria vai precisar aumentar as compras externas para abastecer o mercado local com farinha de qualidade padrão.

Não há muito espaço para queda de preço, porque tem pouco trigo, especialmente de boa qualidade. O limite dessa alta esbarra na entrada do trigo argentino aqui, disse Elcio Bento, analista de mercado. O Brasil importa cerca de 60% do trigo que consome, e 80% vem da Argentina. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Trigo, a compra não deve aumentar tanto com a quebra de safra, pois outros Estados brasileiros, como São Paulo e áreas do Cerrado, deverão compensar parte da oferta. Com a quebra de safra do trigo, será que o custo do pãozinho vai subir? Consultores divergem sobre a tendência de preços. Certeza, no momento, é que a quebra gerada pelo El Niño já é um fato em Estados como Paraná, que concluiu a colheita do trigo, e Rio Grande do Sul que está com quase 90% do trabalho de campo feito.

