Exclusivo: Plano Safra será divulgado no dia 27 de junho

Data foi confirmada por assessor próximo ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e cerimônia deve começar às 10h na próxima terça-feira, em Brasília; Lula usa o projeto para se aproximar do agronegócio

Valter Campanato/Agência Brasil Cerimônia está marcada para iniciar às 10h da terça-feira, 27, em Brasília



O Plano Safra 23/24 será divulgado na próxima terça-feira, dia 27 de junho de 2023. A informação acaba de ser confirmada a esta coluna por um assessor próximo ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A cerimônia está marcada para iniciar às 10h, em Brasília. Nesta segunda-feira, o presidente Lula esteve reunido com os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Fazenda, Fernando Haddad, para acertar os últimos detalhes do plano que ainda está em construção. O Plano Safra é a política agrícola mais importante do governo e o setor agropecuário aguarda com ansiedade as diretrizes para o volume de crédito e taxas de juros no período de 2023/2024. Como esta coluna já havia antecipado, o presidente da República usa o Plano Safra para se aproximar do agronegócio.

A estratégia é boa, já que há o desejo e a necessidade de recursos com taxas competitivas para manter o dinamismo do setor que mais cresce na economia do Brasil. Além disso, com a cerimônia política do evento, Lula conseguirá manchetes prontas com destaque para o volume de recursos e juros menores em alusão às pontes que quer construir com o agro. O agro está crescendo numa velocidade maior do que a do governo de ofertar crédito, mas ainda assim o Plano Safra continua importante. A OCB pede R$ 410 bilhões em recursos e juros abaixo de 10% ao ano para todas as linhas de financiamento. Se confirmado um plano nessas condições, será ótimo para o Brasil. Ao construir pontes com o agro, Lula tentará diminuir fricções no Congresso, onde a Frente Parlamentar da Agropecuária é a mais forte e tem contribuído para derrotas do governo em Brasília.

