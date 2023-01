O que os ministros de Lula já disseram que pode afetar o agro?

Programa Hora H do Agro deste sábado, 14, também analisou a projeção de safra recorde de grãos e o pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Reprodução/ YouTube - Partido dos Trabalhadores Ex-presidente Lula (PT) e Marina Silva (Rede) firmaram união e falaram sobre propostas para o plano de governo petista em coletiva nesta segunda, 12



O programa Hora H do Agro deste sábado, 14, analisou as principais falas dos novos ministros de Lula e que podem impactar o agronegócio. À jornalista Kellen Severo, o CEO da consultoria política BMJ, Wagner Parente, revela que há um forte alinhamento entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre a condução para mudar a imagem do Brasil diante do mercado internacional, o que pode facilitar novos acordos comerciais.

No encontro, também foi abordada a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que indicou que o Brasil terá a maior safra de grãos da história apesar dos problemas climáticos em algumas regiões do país, como o Rio Grande do Sul. O sócio-diretor da Agroconsult, André Debastiani, trouxe o retrato da safra de soja e milho e revelou a tendência de preços.

Também foi analisado o pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana. Para o pesquisador do centro de estudos do agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Felippe Serigati, as primeiras medidas econômicas da era Lula não atacam o problema dos gastos do governo e acabam aumentando a arrecadação. Segundo ele, o Brasil já tentou utilizar essa estratégia de aumento de receitas e não obteve sucesso.

