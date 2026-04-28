O tóxico no trabalho pode ser você

Você não perdeu espaço. O ciúmes é que transformou vínculo em competição

Unsplash/Vitaly Gariev American Psychological Association descreve o ciúmes como uma resposta emocional diante da percepção de ameaça em vínculos importantes



Lideranças tóxicas, ambientes abusivos, relações desgastantes. O vocabulário emocional do trabalho ficou sofisticado. O problema é que, quanto mais fácil ficou identificar o erro do outro, mais difícil parece ter ficado reconhecer o próprio desconforto. Nem todo incômodo é injustiça. Alguns são apenas formas mais aceitáveis de colocar no outro o que não queremos reconhecer em nós.

A American Psychological Association descreve o ciúmes como uma resposta emocional diante da percepção de ameaça em vínculos importantes. Não precisa ser amoroso. Basta existir investimento afetivo, reconhecimento e sensação de pertencimento. Quando isso parece ser dividido, o cérebro reage como se estivesse perdendo algo, mesmo que, na prática, nada tenha sido retirado.

O ciúmes aparece disfarçado de análise crítica, de percepção aguçada, de senso de justiça e com uma irritação difícil de explicar, que parece legítima, mas não se sustenta quando olhada com racionalidade e circunstancial. Sigmund Freud descreve o ciúmes como uma emoção complexa, marcada pela ameaça de perda e pela rivalidade. Diante desse desconforto, a mente aciona mecanismos de defesa para preservar a própria imagem. A projeção é um dos mais comuns. Aquilo que incomoda internamente passa a ser localizado no outro. O desconforto ganha um alvo externo. A crítica surge com convicção. E a sensação de estar certo permanece intacta, justamente porque não foi questionada.

Emoções como ciúmes e inveja ativam padrões automáticos de comparação. O cérebro organiza rapidamente quem está recebendo mais atenção, mais reconhecimento, mais espaço. A partir disso, constrói uma narrativa que preserve o ego. “Ele mudou comigo”, “ela quer aparecer”, “isso não é justo”. Explicações que fazem sentido, mas nem sempre correspondem à realidade.

Esse processo se intensifica em pessoas com padrão de apego mais ansioso. Quem desenvolve vínculos marcados por insegurança ou necessitam de feedback positivo constante tende a interpretar mudanças como ameaça. Pequenas variações de comportamento são lidas como afastamento. A ausência momentânea vira sinal de perda. E a necessidade de validação cresce justamente quando o ambiente exige mais estabilidade emocional.

No cotidiano, isso acontece sem alarde. Um líder que redistribui a atenção ao incluir alguém novo. Um amigo que passa a ter outras prioridades. Um parceiro que demonstra carinho por outras pessoas. E até os filhos, que ampliam o mundo e deixam de ter os pais como único foco. O que, na prática, é expansão de vínculo, passa a ser interpretado como substituição. Não porque exista exclusão real, mas porque o que antes parecia especial demais agora precisa ser dividido.

A neurociência ajuda a entender por que isso pesa tanto. A sensação de rejeição ativa áreas cerebrais semelhantes às da dor física. Não é exagero quando alguém diz que “doeu”. O corpo responde como se estivesse diante de uma ameaça física. O problema é que nem toda dor aponta para um perigo real. Às vezes, ela revela apenas uma expectativa difícil de ser percebida.

É nesse ponto que o ciúmes deixa de ser um sentimento e passa a ser comportamento. A pessoa se afasta, cria barreiras, endurece o olhar e assume, muitas vezes sem perceber, o papel de vítima da própria narrativa. A sensação de rejeição constrói um distanciamento silencioso, em uma tentativa de se preservar que, na prática, só amplia o próprio prejuízo. O que começa como proteção termina como desgaste. E aquilo que parecia uma ameaça externa revela, no fundo, a dificuldade de sustentar mudanças naturais nos vínculos.

Nem todo comportamento tóxico vem do outro.

A necessidade de se sentir único cria uma expectativa que nenhuma relação sustenta. O ciúmes não se limita ao amor ou à família. Ele aparece na amizade, no trabalho e em qualquer espaço onde o afeto importa. O cenário muda, o mecanismo é o mesmo. Reconhecer controle no outro é fácil. Difícil é perceber quando ele aparece em você, disfarçado de importância.

E aí surge a pergunta que quase sempre evitamos: o problema é o outro… ou a forma como você transformou vínculo em posse

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.