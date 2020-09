Narloch: Caso dos ‘Guardiões do Crivella’ é um atentado à democracia

O MP abriu inquérito para investigar o uso de servidores para atrapalhar o trabalho de jornalistas em hospitais do Rio de Janeiro

LORANDO LABBE/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Câmara municipal do RJ avaliará pedido de impeachment contra Crivella na quinta-feira



O Ministério Público abriu inquérito para investigar o uso de servidores para atrapalhar o trabalho de jornalistas em hospitais do Rio de Janeiro. A promotoria vê indícios de improbidade administrativa e a Câmara Municipal vota na próxima quinta-feira (3) pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Essa questão é uma baixaria, o que a gente viu nesses últimos dias é uma técnica que lembra muito o chavismo, da Venezuela, com casos em que funcionários públicos e burocratas achacam jornalistas e pessoas que reclamam do governo. Muita gente fala de atentados à democracia, às vezes é paranoia, mas não nesse caso, o que a gente viu na prefeitura do RJ é, sim, atentado à democracia e merece investigação e punição que pode chegar no próprio prefeito do Rio de Janeiro.