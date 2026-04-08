Livres lança Caderno de Políticas Públicas com mais de 170 propostas para o Brasil do futuro

Sob o lema ‘O Brasil tem jeito’, organização apresenta agenda liberal para o país com curadoria de especialistas em evento na Câmara Municipal de São Paulo que inclui participação do governador Eduardo Leite

Richard Lourenço/Câmara São Paulo

O Livres, associação civil dedicada à promoção de soluções liberais para o Brasil, lança nesta terça-feira (8) o Caderno de Políticas Públicas 2026. A publicação tem 170 propostas concretas de reformas estruturais e boas práticas para os âmbitos federal e estadual da administração pública, organizadas em torno da ideia de que, a partir de soluções bem desenvolvidas, o país tem condições reais de avançar com mais prosperidade e oportunidades.

O lançamento acontece na Câmara Municipal de São Paulo, às 19h, e reúne gestores públicos, lideranças políticas, especialistas e representantes da sociedade civil. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é um dos palestrantes confirmados. No painel principal, “Caminhos para reformas estruturantes”, os economistas Leandro Piquet, André Portela e Samuel Pessôa, além do advogado Irapuã Santana, discutem soluções propostas pelo Caderno de Políticas Públicas com mediação do jornalista Mano Ferreira.

O encontro marca o início de um ciclo de eventos de lançamento pelo Brasil, que percorrerá 12 estados apresentando as propostas do Caderno de Políticas Públicas em Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e universidades. O segundo deles, na próxima terça-feira (14), acontecerá em Brasília às 19h, no Anexo II, Plenário 3, da Câmara dos Deputados.

“O Caderno é um instrumento de trabalho para gestores e lideranças de diferentes correntes”, explica Magno Karl, diretor executivo do Livres sobre a publicação. “Ele foi organizado em torno de um objetivo comum: modernizar o Estado brasileiro para que ele entregue melhor o que deve entregar e, ao mesmo tempo, abra espaço para soluções que envolvam a sociedade civil, o investimento privado e o direito de escolha do cidadão”.

Um cardápio de soluções para o Brasil do futuro

O Caderno de Políticas Públicas foi elaborado com o apoio de dezenas de associados e especialistas, além do Conselho Acadêmico do Livres, integrado por nomes como Persio Arida, Ricardo Paes de Barros, Elena Landau, André Portela, Cecilia Machado e Fernando Schüler. As 170 propostas cobrem soluções para segurança pública, educação, saúde, sustentabilidade, reforma do judiciário, primeira infância, modernização do Estado e emancipação da pobreza.

“Em uma grande democracia, é essencial que a sociedade civil ofereça sua contribuição aos temas de políticas públicas. É isso que o Livres vem fazendo”, aponta Fernando Schüler, presidente do Conselho Acadêmico. Para ele, o diferencial do CPP é precisamente a orientação para resultados de longo prazo, com “soluções liberais, que envolvam a sociedade civil, abram espaço ao investimento privado e facultem o direito de escolha aos cidadãos, para uma ampla gama de problemas públicos.”

Soluções liberais para o Brasil

Para Magno Karl, o Caderno oferece caminhos de transformação concretos, em forma de políticas públicas de qualidade, estruturados em eixos que conversam com a visão de futuro da organização.

Na Segurança Pública, a publicação parte da premissa de diminuir os incentivos econômicos da criminalidade e dos mercados ilícitos, para que o trabalho digno seja mais lucrativo que o crime. Entre as principais medidas, o Livres destaca a retomada do controle territorial, a partir do entendimento de que facções passaram a impor regras paralelas em partes do país, restringindo liberdades e comprometendo a atuação regular do poder público. A proposta é estruturar uma resposta permanente do Estado, com planejamento, uso de inteligência, coordenação entre forças e reocupação institucional desses espaços, para que escolas, unidades de saúde e outros serviços voltem a funcionar de forma regular.

Para construir um Estado moderno, que atue verdadeiramente a serviço do cidadão, o Livres propõe políticas de desburocratização da administração pública, desvinculação geral de gastos e focalização do orçamento em grupos mais vulneráveis. A agenda também propõe destravar o país para crescer, incluindo quem mais precisa, através da modernização das leis trabalhistas e da unificação inteligente dos programas de assistência.

O Livres também defende medidas para democratizar o sistema de Justiça e aproximar suas regras do interesse público. Um dos pontos é o fim dos penduricalhos, ou seja, a redução de adicionais que inflacionam remunerações e pressionam o orçamento. Outro é limitar decisões monocráticas em casos de grande impacto, tornando obrigatória a análise pelo colegiado em prazo definido e evitando liminares individuais quando houver efeitos gerais ou controle de constitucionalidade. O tema ganha peso em um contexto em que, segundo o diagnóstico do próprio Caderno, 81% das decisões do STF em 2024 foram tomadas por um único ministro.

Serviço

Lançamento do Caderno de Políticas Públicas 2026 – São Paulo

Data: 8 de abril de 2026

Horário: 19h às 22h

Local: Sala Sérgio Vieira de Melo, Câmara Municipal de São Paulo

Link de inscrição

Landing Page do CPP

Sobre o Livres

O Livres é uma associação civil que promove soluções liberais para o Brasil através de curadoria de políticas públicas, participação no debate público e qualificação de lideranças.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.