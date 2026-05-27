Por que o Brasil não é a primeira opção para datacenters no mundo?

Data centers não são apenas prédios cheios de servidores. Eles exigem previsibilidade, escala, estabilidade e, acima de tudo, confiança

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O Brasil costuma gostar de se enxergar como um país de potencial ilimitado, especialmente quando o assunto é tecnologia. Energia relativamente abundante, território amplo, mercado consumidor relevante, posição geográfica estratégica. No papel, parece o cenário ideal para receber grandes investimentos em data centers, que hoje são a espinha dorsal da economia digital. Mas, na prática, o país segue fora do radar principal das gigantes globais. E não é por acaso.

Antes de qualquer coisa, vale entender o que está em jogo. Data centers não são apenas prédios cheios de servidores. Eles exigem previsibilidade, escala, estabilidade e, acima de tudo, confiança. Estamos falando de investimentos bilionários que precisam operar 24 horas por dia, com altíssima eficiência e risco mínimo. Nesse tipo de decisão, o “talvez funcione” simplesmente não entra na conta.

O primeiro problema do Brasil é a insegurança regulatória. Regras que mudam com frequência, interpretações diferentes dependendo do órgão, decisões judiciais imprevisíveis. Para uma empresa global, isso é veneno. Não adianta oferecer incentivos pontuais se o ambiente como um todo é instável. O investidor olha para o longo prazo, e o Brasil ainda passa a sensação de que o jogo pode mudar no meio da partida.

Outro ponto crítico é o custo Brasil. Esse não é um conceito abstrato. Pelo contrário: é bem concreto na planilha. Equipamentos importados sofrem com carga tributária elevada e burocracia alfandegária. A instalação de um data center depende de uma cadeia logística eficiente. E aí entramos em outro gargalo: infraestrutura. Portos lentos, estradas deficientes em várias regiões, e um sistema que encarece e atrasa tudo. Tempo, nesse setor, é dinheiro em escala global.

A energia elétrica, que poderia ser um trunfo, vira um fator ambíguo. O Brasil tem uma matriz relativamente limpa, o que é ótimo, mas o custo ainda é alto e a previsibilidade nem sempre acompanha. Data centers consomem quantidades gigantescas de energia, e empresas desse setor buscam contratos estáveis, de longo prazo e com preços competitivos. Países que conseguem oferecer isso com clareza saem na frente.

Além disso, há a questão tributária, talvez uma das mais decisivas. O sistema brasileiro é complexo, fragmentado e caro de administrar. Não se trata apenas de pagar impostos, mas de entender como pagá-los. Isso exige equipes especializadas, gera litígios e aumenta o risco. Para quem pode escolher entre vários países, a tendência é ir para onde a regra é simples e previsível.

Tem também o fator conectividade. Embora o Brasil tenha avançado nos últimos anos, ainda há limitações importantes na infraestrutura de rede, principalmente quando comparado a hubs globais. Latência, redundância e integração com outros mercados são pontos chave. Data centers não funcionam isolados, eles fazem parte de uma rede global, e o país ainda não é um dos nós centrais dessa rede.

E não dá para ignorar o ambiente político. Não se trata de ideologia, mas de estabilidade. Mudanças bruscas de direção, discursos que geram incerteza econômica e conflitos institucionais acabam pesando. Investidor internacional não gosta de ruído. Ele prefere ambientes onde as regras são claras e a condução econômica é previsível, independentemente de quem esteja no poder.

Enquanto isso, outros países jogam o jogo com mais estratégia. Oferecem incentivos consistentes, simplificam processos, garantem segurança jurídica e investem pesado em infraestrutura. Não é que o Brasil não tenha potencial. Nós temos. Só que o potencial, sozinho, não atrai bilhões. O que atrai é execução.

Talvez o maior erro seja achar que basta “querer atrair tecnologia”. Não basta. É preciso criar um ambiente onde o investimento faça sentido racional. Isso passa por reformas estruturais, menos burocracia, mais segurança jurídica e uma visão de longo prazo que vá além de governos.

O Brasil não está fora do jogo, mas também não está liderando. E, nesse setor, ficar no meio do caminho significa perder oportunidades gigantescas. A economia digital não espera. Ou o país se torna competitivo de verdade, ou continuará assistindo de longe enquanto outros ocupam esse espaço.

Pedro Cavalini é estudante, parlamentar juvenil do Mercosul, vice-líder nacional secundarista da Juventude Livre e Líder Livres.

O Livres é uma associação civil sem fins lucrativos que promove soluções liberais para o Brasil com uma rede de líderes, apoiadores e parceiros. Você também pode se tornar um apoiador.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.