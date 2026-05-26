Visita de Flávio Bolsonaro a Trump: diplomata avalia movimento como prejudicial ao candidato

Em meio a denúncias sobre relações com banqueiro investigado e financiamento de filme, pré-candidato do PL busca aproximação com presidente americano de imagem desgastada no Brasil

MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro durante o lançamento da pré-campanha ao Senado Federal do ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP)



A possível visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump deve ter efeito nulo ou negativo sobre as perspectivas do pré-candidato do PL, segundo avaliação do embaixador Paulo Roberto de Almeida, conselheiro acadêmico do Livres. Almeida é categórico com relação à viagem: “Nenhum peso político, ou se houver algum, ele será totalmente negativo”

O momento da viagem é considerado desfavorável, já que Flávio enfrenta desgaste crescente após reportagens do Intercept que o associam ao banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por fraudes no mercado financeiro, e levantam dúvidas sobre o financiamento do filme “Dark Horse”.

Para o diplomata, a aproximação com Trump reforça uma imagem de submissão a um líder estrangeiro que já protagonizou episódios de conflito direto com o Brasil, incluindo a imposição de tarifas ao país em julho de 2025 e a aplicação da Lei Magnitsky em um caso que, segundo o diplomata, não se enquadra no escopo da legislação americana.

“A imagem de Trump no Brasil é a mais negativa possível, com exceção, possivelmente, do campo bolsonarista mais radical”, afirmou Almeida.

Lula já esteve três vezes com Trump

O efeito de demonstração de prestígio que Flávio aparentemente busca fica esvaziado pelo fato de que o presidente Lula já se encontrou com Trump em três ocasiões, inclusive com elogios públicos do americano. “Trump tem unicamente como foco seus interesses pessoais, os familiares e os dos EUA. O que pode ganhar Flávio Bolsonaro com um dirigente desprezado no Brasil? Aparentemente muito pouco”, avalia o diplomata.

Sobre o impacto interno na direita, Almeida é igualmente cético: um eventual gesto de simpatia de Trump a Flávio “não acrescentará praticamente nada fora da bolha já conquistada de aderentes ao bolsonarismo”.

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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.