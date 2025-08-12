Academia Brasileira de Ciências pede mais estudos antes da exploração de petróleo na Margem Equatorial
Relatório recomenda cautela, transparência e salvaguardas ambientais; licenças do Ibama para a região ainda não foram liberadas
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
A Margem Equatorial abriga ecossistemas sensíveis como recifes mesofóticos e bancos pesqueiros, além de comunidades costeiras que dependem diretamente desses recursos.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.