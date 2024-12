Brasil dá início ao mercado de carbono: uma nova era para o combate às mudanças climáticas

Sistema de créditos pode impulsionar economia e reduzir emissões de gases nocivos

A medida é considerada um avanço importante no combate às mudanças climáticas e coloca o país em um seleto grupo de nações que apostam em soluções de mercado para promover a sustentabilidade



O Brasil sancionou o marco regulatório do mercado de carbono, estabelecendo um sistema nacional para limitar as emissões de gases de efeito estufa. A medida é considerada um avanço importante no combate às mudanças climáticas e coloca o país em um seleto grupo de nações que apostam em soluções de mercado para promover a sustentabilidade. A lógica é simples: empresas que emitirem menos carbono do que o permitido poderão vender créditos para aquelas que ultrapassarem os limites. Isso cria um incentivo financeiro para adoção de práticas mais sustentáveis. Países como Alemanha, Japão e Coreia do Sul já utilizam esse modelo com resultados positivos. Por exemplo, a Alemanha reduziu suas emissões em mais de 25% desde a implementação do sistema.

Para o Brasil, o potencial vai além da questão climática. Segundo estimativas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o mercado de carbono no país pode movimentar mais de R$ 100 bilhões por ano, com destaque para setores como agropecuária, energia e florestas. Porém, desafios não faltam. A regulamentação precisa garantir transparência, evitar fraudes e assegurar que comunidades vulneráveis, como indígenas e ribeirinhos, sejam beneficiadas. Além disso, o Brasil terá que equilibrar interesses econômicos e ambientais para consolidar sua posição como líder global na transição para uma economia de baixo carbono.

Este marco regulatório é mais do que uma ferramenta climática; é uma oportunidade para o Brasil se reposicionar globalmente como potência ambiental e econômica. O sucesso dessa iniciativa dependerá de vontade política, fiscalização rigorosa e engajamento de todos os setores da sociedade. O mercado de carbono não é só um compromisso com o planeta, mas também uma estratégia para garantir competitividade e inovação no futuro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.