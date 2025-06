É possível achar seu par ideal na balada? Histórias comprovam que sim

Na semana do Dia dos Namorados aposte na chance de encontrar alguém

Arquivo pessoal O gerente comercial Paolo Beccaro, de 38 anos e a coordenadora financeira Thalita Maneze, de 37, se conheceram no Kia Ora, e não se largaram



Não há como negar: o amor nos faz bem e, de acordo com pesquisas recentes, fortalece nossa saúde mental, emocional e cognitiva. “Uma relação afetiva saudável atua como um fator protetor que ajuda a reduzir níveis de estresse, melhora a saúde do cérebro de forma geral, ou seja, estar emocionalmente conectado com alguém libera substâncias que nutrem o cérebro, fortalecendo suas funções gerais” explica a Dra. Ana Carolina Gomes, neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Mas será possível achar sua cara metade em meio à balada? Sim! Em uma cidade onde quase 5 milhões de pessoas se declaram solteiras, representando 58% da população de São Paulo, a busca por amor e conexão se torna um tema recorrente. Os motivos que levam a essa escolha são variados: foco na carreira, independência, experiências passadas e a busca por autoconhecimento. Embora a solteirice possa ser uma jornada enriquecedora, também traz desafios e, por vezes, sentimentos de solidão.

Atento a esse fenômeno social, o pub Kia Ora, localizado no coração do Itaim Bibi, em São Paulo, promove há mais de uma década a “Festa de Solteiros”, uma celebração que ocorre propositalmente no dia 12 de junho. Com shows de bandas ao vivo, o tradicional “correio-elegante” e um open bar das 18h às 20h, o evento se tornou um marco na vida noturna paulistana e é sucesso em pleno Dia dos Namorados.

Eles se conheceram na balada e permanecem juntos até hoje

Enquanto alguns casais irão se aglomerar em filas de restaurantes e motéis cidade afora, outros solteiros estarão no ritmo e em busca do amor verdadeiro em alguma pista por aí. Diante desse cenário, fica a pergunta: Será que cruzar com alguém no bar pode ser promissor? A resposta é sim!

Conversamos com o gerente comercial Paolo Beccaro, de 38 anos e a coordenadora financeira Thalita Maneze, de 37 e descobrimos que, há 5 anos, os dois se conheceram no Kia Ora e, desde então, nunca mais se largaram. Ela estava se recuperando do término de um relacionamento anterior e ele percebeu que aquela paquera poderia se transformar em algo mais profundo. “Depois de tentativas frustradas para os próximos encontros depois da noite fatídica, a pandemia nos uniu em um jantar no apartamento do Paolo e foi mágico”, conta Thalita.

Paolo tinha razão: a coisa era séria, tanto que o pedido de casamento aconteceu no palco do pub durante um show da banda que tocou no dia em que se conheceram. Para eternizar essa história, a moça decidiu tatuar a logo da casa noturna em seu ombro, simbolizando os momentos felizes vividos ali. Para a médica J.T. de 48 anos e o consultor administrativo A.C. de 49, a pista também foi o cenário do primeiro beijo ao som de flashback. “Adoramos contar nossa história para amigos e conhecidos e cada vez que toca uma música que nos lembra aquela época, vem uma mistura de nostalgia e frio na barriga tudo junto e misturado”, entrega ele.

Com tantas notícias boas, você pode apostar então na “Festa dos Solteiros” que acontece esta quinta, dia 12 de Junho. O som ficará por conta do Guvi DJ e das bandas MasterBlaster – Unplugged e Sondbroder, prometendo uma noite repleta de pop e rock para cantar, dançar e, quem sabe, encontrar o amor. O Kia Ora atrai um público interessante e diversificado, fazendo da festa uma opção ideal para celebrar a independência e a possibilidade de novos encontros.

