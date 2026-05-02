A campanha publicitária acabou. O problema, não

A campanha acontece. O conteúdo sobe. A entrega é feita. O conflito aparece depois

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O mercado publicitário aprendeu a operar em alta velocidade. Briefing de manhã, casting fechado à tarde, campanha no ar no dia seguinte. A criatividade evoluiu. A produção evoluiu. A escala evoluiu. Mas há um ponto que ficou para trás de forma silenciosa e persistente: a maneira como essas relações vêm sendo estruturadas.

Não é que o setor funcione sem contratação. O problema é outro. Boa parte das campanhas ainda opera com combinações fragmentadas, formalizadas por mensagens, ajustadas em cima da hora e transmitidas de forma desigual entre os envolvidos. A campanha acontece. O conteúdo sobe. A entrega é feita. O conflito aparece depois.

A cadeia que distribui responsabilidade sem distribuir proteção

Uma campanha raramente segue uma linha simples. A marca contrata uma agência. A agência aciona outra. O casting vem de um terceiro elo. A modelo, muitas vezes, recebe apenas parte das informações que circularam no início da operação. Nesse fluxo, o risco não desaparece. Ele apenas muda de lugar.

E costuma se concentrar justamente em quem está mais perto da execução. Em quem viabiliza o casting, responde à urgência da campanha, organiza prazos apertados e faz a operação andar com o nível de informação disponível naquele momento.

É também aí que surgem alguns dos atritos mais recorrentes do setor. Etapas de validação comprimidas pela pressa. Expectativas que não foram alinhadas na origem. Fluxos financeiros que não acompanham a mesma velocidade da contratação. E, no fim, problemas que chegam a quem está no meio da engrenagem, mesmo quando nasceram antes e fora do seu controle direto.

Esse é um ponto que o mercado ainda evita encarar. A agilidade da operação muitas vezes depende de uma transferência silenciosa de risco. E risco transferido sem delimitação clara não desaparece. Apenas reaparece mais adiante, em forma de conflito, cobrança ou disputa sobre responsabilidade.

Quando a ausência de regra vira espaço de disputa

A informalidade não afeta apenas marcas e agências. Ela também cria um ambiente propício para rediscussões posteriores, interpretações oportunistas e disputas que poderiam ter sido evitadas.

É importante dizer isso com equilíbrio. Há modelos extremamente profissionais, que compreendem escopo, respeitam condições, constroem reputação e tratam a própria imagem com a seriedade de quem entende que carreira não se sustenta apenas com visibilidade, mas com consistência. São essas profissionais que ajudam a dar previsibilidade a um mercado que, muitas vezes, ainda opera no improviso.

Mas também há situações em que a ausência de clareza abre espaço para o contrário. Uso de imagem questionado depois da veiculação. Condições reinterpretadas quando a campanha já foi entregue. Limites renegociados quando a exposição já ocorreu. Sem uma base contratual mínima, o que deveria ser exceção começa a se aproximar da rotina. E, quando isso acontece, o problema deixa de ser apenas operacional. Passa a envolver prazo, mídia, território, finalidade de uso e extensão da autorização concedida.

O desalinhamento começa na linguagem

Um dos problemas menos discutidos desse mercado está na forma como a informação circula. A linguagem da marca, da agência e da modelo nem sempre significa a mesma coisa para todos. Expressões como campanha digital, uso institucional ou veiculação ampla parecem claras, mas frequentemente carregam interpretações diferentes ao longo da cadeia.

No início, isso parece detalhe. Depois, vira problema. Aquilo que parecia apenas uma divergência de linguagem passa a envolver escopo, prazo, mídia, território e responsabilidade. E, quando não há registro minimamente consistente do que foi combinado, a discussão deixa de ser apenas comercial e passa a ter consequência jurídica real.

Não raro, o conflito nasce menos de má-fé e mais de um defeito estrutural de comunicação. O setor se acostumou a operar rápido, mas ainda não consolidou um padrão mínimo de clareza para sustentar essa velocidade.

Formalidade operacional mínima

O setor não precisa de burocracia. Precisa de estrutura bem organizada. Protocolos definidos e modus operandi previamente estabelecidos, compatíveis com cada uma das situações e urgências comuns do setor.

Essa distinção é central. Ainda há quem trate a formalização como entrave, como se qualquer cuidado contratual fosse incompatível com o ritmo da publicidade. Não é. O que atrasa a operação não é o contrato. É o retrabalho. É o conflito. É o tempo gasto para resolver depois o que poderia ter sido delimitado antes.

Existe um caminho intermediário, e o mercado já deveria tê-lo incorporado: a formalidade operacional mínima. Ela não exige contratos longos nem modelos engessados. Exige apenas o básico bem definido. Uso de imagem. Prazo. Mídia. Território. Finalidade. Registro de aprovações. Formatos de prestação de serviços. Condições essenciais de pagamento. Fluxo minimamente organizado de informação entre os elos da cadeia.

Nada disso inviabiliza campanha. Nada disso engessa criação. Nada disso impede velocidade. Pelo contrário. É justamente esse tipo de estrutura leve que permite manter a velocidade sem transformar cada entrega em uma nova fonte de insegurança.

Nem os mais organizados estão imunes

Esse não é um problema restrito a operações desorganizadas. Ele atravessa o mercado inteiro. Mesmo estruturas altamente profissionais, com experiência, recorrência e operação madura, muitas vezes participam de campanhas como parte de uma engrenagem maior que não controlam integralmente. Isso significa que o nível de organização interna, por si só, nem sempre basta para neutralizar o risco gerado fora do seu campo direto de atuação.

O problema, portanto, não está em apontar um elo específico como culpado. Está em reconhecer que o modelo ainda distribui responsabilidades sem distribuir, na mesma proporção, clareza, proteção e previsibilidade.

O mercado publicitário já profissionalizou o casting, a estética e a execução. Falta profissionalizar o ponto em que a operação mais se expõe: a forma de contratar. Porque improviso, em escala, não é agilidade. É possível passivo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.