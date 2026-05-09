O microfone não é mandado judicial: quando o jornalismo vira pressão extrajudicial

Em parte dessas abordagens, já não se está diante de jornalismo de interesse público

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Existe uma cena que se repete com frequência perturbadora na televisão brasileira. Um repórter aparece na porta de uma loja, com câmera ligada e microfone em punho, ao lado de um consumidor exaltado. A justificativa é conhecida: dar voz ao cidadão. O efeito, muitas vezes, é outro.

Em parte dessas abordagens, já não se está diante de jornalismo de interesse público. Está-se diante de exposição pública usada como instrumento de pressão, operada fora de qualquer canal institucional previsto para a solução do conflito. E há, nesse modelo, uma engrenagem que o mercado ainda não aprendeu a nomear com precisão.

Jornalismo ou emboscada?

Há uma diferença importante entre reportagem investigativa e abordagem de emboscada. A primeira apura, contextualiza e publica. A segunda transforma a porta do estabelecimento em palco de constrangimento, com a narrativa praticamente pronta antes de qualquer resposta técnica da empresa.

O Código de Defesa do Consumidor criou instrumentos reais de proteção. Procons, consumidor.gov.br, Juizados Especiais, Defensoria Pública e Judiciário existem exatamente para isso. O que o sistema não criou foi a figura do repórter como agente informal de enforcement, usando câmera e audiência para produzir o que o ordenamento exige que seja resolvido com contraditório, proporcionalidade e devido processo.

O microfone pode pressionar. O que ele não pode é substituir o processo.

O personagem e o projeto

Aqui está a camada que o mercado precisa entender, e que raramente é dita com clareza. Em determinados programas, o apresentador já não atua apenas como jornalista. Atua como personagem em construção. Cada confronto televisionado é um tijolo. O consumidor é a causa. A empresa é o antagonista. A câmera faz o resto.

O que se acumula não é apenas audiência. É capital político. Não é coincidência que esse modelo de exposição pública tenha se mostrado, historicamente, um caminho eficiente de entrada na vida eleitoral. O palanque já estava montado. A câmera era o microfone de campanha. O consumidor lesado era o eleitorado em formação.

Não há ilicitude automática nessa trajetória. Mas há uma consequência prática e imediata para as empresas: quando a câmera aparece na porta, em certos casos, não está chegando uma reportagem. Está chegando uma performance pública de pressão, construída para gerar audiência, autoridade narrativa e visibilidade política. Isso muda completamente a natureza da resposta adequada.

O que o CDC realmente diz

A liberdade de imprensa é ampla, mas não é absoluta. A Constituição protege a informação, a crítica e a reportagem. Não transforma abuso, distorção ou exposição desproporcional em exercício legítimo de liberdade de imprensa.

Não existe no ordenamento brasileiro a figura do constrangimento televisionado como método legítimo de solução de conflito. E quando a abordagem ultrapassa a apuração e passa a operar como intimidação pública, o problema deixa de ser apenas jornalístico. Passa a ser jurídico.

Em regra, estabelecimento comercial privado é espaço de acesso controlado pelo proprietário. A abertura ao público não significa autorização automática para captação audiovisual por equipe de televisão. Não há norma legal que imponha esse dever à empresa, e o exercício da liberdade de imprensa, por maior que seja sua proteção constitucional, não suspende direitos do titular do espaço privado.

Isso não é blindagem contra a imprensa. É limite que a própria lei já estabelece. Quando a abordagem ultrapassa a linha da reportagem legítima e produz exposição injusta, pressão desproporcional ou narrativa distorcida, a empresa tem instrumentos para reagir. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há lesão à sua honra objetiva e à sua reputação comercial. A linha divisória não está no uso do microfone. Está no método escolhido e no efeito prático que ele produz.

A empresa na berlinda

O maior erro da empresa, nessas situações, raramente é jurídico em sentido estrito. É operacional. O funcionário abordado não foi treinado para aquilo. Pressionado por câmera, microfone e consumidor exaltado, tende a reagir de duas formas igualmente ruins: recua de modo que soa como admissão de culpa, ou reage com hostilidade e entrega ao programa exatamente o personagem que ele queria construir.

O que agrava o quadro é que, em muitos casos, o repórter não recua quando o funcionário sinaliza que não tem competência para resolver a questão. Pelo contrário: permanece no espaço, mantém a câmera ligada e sustenta a pressão sobre quem, muitas vezes, não tem qualquer relação com o caso e nenhum poder de decisão sobre ele. A justificativa usada é a de prerrogativa jornalística ou a de que o local é de acesso público. O efeito prático é outro: transforma um funcionário de atendimento em personagem involuntário de um constrangimento que não lhe pertence.

A resposta mais inteligente quase nunca é o improviso. É protocolo. Silêncio educado, acionamento imediato do responsável e recusa polida de continuidade da filmagem protegem mais do que qualquer reação instintiva diante do espetáculo. Empresa que entende o que está chegando na porta responde diferente. E empresa que se prepara para esse tipo de abordagem reduz muito a chance de transformar um constrangimento momentâneo em passivo duradouro.

A diferença entre reportagem e coerção

O ponto central é simples, mas precisa ser dito. Jornalismo sério apura, contextualiza e publica. Coerção usa a exposição como atalho para o que deveria ser resolvido institucionalmente. A diferença entre os dois não está no microfone, nem na câmera, nem no consumidor ao lado. Está no método escolhido por quem conduz o microfone e no efeito prático que ele produz.

O microfone não é mandado judicial. Nunca foi. Mas chega sem avisar. E quando chega, só há duas categorias de empresa: as que têm protocolo e as que improvisam. A diferença aparece na tela da TV.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.