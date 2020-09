Constantino: Ataques de Lula são a melhor campanha para reeleição de Bolsonaro

Ex-presidente, condenado pela Lava Jato, criticou Jair Bolsonaro em vídeo publicado em 7 de setembro

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Para Constantino, Bolsonaro apenas se fortalece com críticas de Lula



O ex-residente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas, mais uma vez, a Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer que o atual presidente transformou vírus em “arma de destruição em massa”. “O Lula falando dessa forma é a maior campanha que existe para o Bolsonaro, que está feliz da vida e quer exatamente isso, Lula acha que a população é tão idiota e desmiolada assim para esquecer do passado recente? Tudo o que ele faz é um sinal invertido, tudo o que fala, é o contrário, ele foi o maior corrupto, traiu o País, ameaçou as instituições, é ‘parça’ do Maduro, é da turma do Foro de São Paulo que destruiu várias democracias na América Latina e tentou fazer o mesmo no Brasil. Deixou rastro de miséria e corrupção e fica acusando o outro diante de um espelho, liga uma metralhadora acusando o outro daquilo que ele é e faz. O bandido ex-presidente Lula falando dessa forma é a melhor campanha que Bolsonaro pode desejar para sua reeleição. Um humorista fez uma enquete que já teve 250 mil votos e esperava que Lula disparasse na frente, mas deu 43% até agora de apoio a Bolsonaro, as coisas não vão muito bem para a esquerda radical – ainda bem”, analisou Constantino.