Constantino: Chico Rodrigues precisa ser destituído do cargo já

O vice-líder do governo no Senado foi flagrado com cerca de R$ 30 mil dentro da cueca

Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do senador Chico Rodrigues, em Roraima



O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, é flagrado com cerca de R$ 30 mil na cueca. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do senador em Roraima. Ele é um dos alvos da investigação contra esquema para desviar recursos de combate à pandemia da Covid-19. “Mais um caso de dinheiro na cueca. Literalmente, dinheiro sujo. A questão que fica é a seguinte: o deputado pertence ao DEM, do Rodrigo Maia e companhia.”

“Muitos ficam pressionando o presidente Bolsonaro, que ele tem que articular com o Congresso, negociar com o Congresso. Afinal de contas, eles alertavam que existiam uma ameaça autoritária e até fascista no governo e no presidente. E aí ele tem que negociar com esses congressistas que foram eleitos. Todos os partidos grandes tem os seus caciques ou participantes encalacrados com a Justiça. É muito difícil, no Brasil, ter que negociar com um Congresso sem mensalão, sem petrolão e tentar sair limpo. Agora, o presidente ameaçou entrar com uma voadora em quem fosse pego em casos de corrupção. Não tem alternativa. Esse vice-líder precisa ser destituído já.”