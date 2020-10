Constantino: Indicação de Kassio Nunes é o maior erro de Bolsonaro até agora

Presidente da República confirmou nomeação em sua live semanal

Samuel Figueira/TRF-1 Região Após a nomeação, o desembargador piauiense terá que passar por sabatina e aprovação no Senado



Apesar de críticas, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai indicar Kassio Nunes Marques para o STF. Após a nomeação, o desembargador piauiense terá que passar por sabatina e aprovação no Senado. “É o maior erro do presidente Bolsonaro até agora. É até incompreensível para muito que o apoiam e a debandada não vai ser pequena, não. Uma coisa é você errar aqui e ali por algumas decisões, outra coisa é você errar na direção para onde vai o navio Brasil. Isso aí era uma oportunidade de uma década, de uma geração. Quando você aponta um ministro do Supremo, você está tendo influencia não nos próximos quatro anos de governo — mas nos próximos 40 anos. O presidente não podia errar nessa escolha. Ele tinha que ter se inspirado no Trump, como diz que se inspira tanto. Trump teve três indicações até agora e acertou em todas para sua base conservadora. Esse nome do Kassio Nunes é, além de um ilustre desconhecido, quando você conhece é ainda pior. Era melhor não ter conhecido. Realmente é algo que não faz o menor sentido e o racha vai ser grande dessa vez, merecido.”