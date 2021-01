Breve manual para você entender o que está acontecendo com a GameStop e o Reddit

Movimento coordenado por uma comunidade que se reúne em fórum de internet fez ações de uma obsoleta loja de videogames dos EUA atingirem alta de 1.700%

Mike Mozart/Flickr: https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/ Valor de mercado da GameStop passou de US$ 1,3 bilhão, no fim de 2020, para US$ 22 bilhões



A GameStop, uma tradicional rede de lojas de videogames dos Estados Unidos, conta com um modelo de negócios considerado obsoleto. Vende jogos e consoles há quase 25 anos, mas a concorrência online começou a afetar os negócios. Isso não impediu as ações da empresa de registrar uma das altas mais impressionantes nas Bolsas americanas em janeiro. Mais de 1.700% desde 31 de dezembro. O valor de mercado da rede, que conta com mais de 5 mil lojas nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Nova Zelândia, era de US$ 1,3 bilhão no fim de 2020. Saltou para US$ 22 bilhões na quarta-feira, 27.

Por trás da alta, um movimento de investidores orquestrado no Reddit, uma espécie de grande fórum online dividido em comunidades menores. Uma dessas comunidades, chamada wallstreetbets, é centrada no mercado financeiro, com quase 4 milhões de integrantes – mais do que o número de CPFs em Bolsa no Brasil. Esse exército de investidores pessoas físicas negocia ações usando aplicativos como Robinhood.com e outros que estão por trás de altas dramáticas no preço das ações de algumas empresas nas últimas semanas, como BlackBerry, Nokia e AMC Corp, além da GameStop. O grupo tem como alvo os vendedores a descoberto ou em posições short, que apostaram na queda das cotações.

Short = operar vendido em um papel, apostar na baixa.

Para quem não é familiarizado com o mercado, é possível ganhar quando uma ação cai com diferentes instrumentos, como mercado a termo (venda futura) e o de opções. Dados da semana apontam que há US$ 5,5 bilhões de papéis da GameStop em operações vendidas, majoritariamente feitas por grandes fundos e bancos. Só que investidores do Reddit – lembrando, quase 4 milhões de pessoas – começaram a atuar contra a queda, comprando ações ou derivativos na direção contrária – na alta do papel. Segundo a agência Reuters, na última sexta-feira, 22, esses investidores já tinham comprado 100% das ações negociadas por investidores operando na venda.

Um investidor que aposta na queda pode firmar um contrato a termo de venda de um papel da GameStop no começo do mês por, digamos, US$ 17, se comprometendo a entregá-lo no dia 1º de fevereiro. Esses investidores tinham tanta certeza de que a empresa perderia valor que operaram a descoberto (sem ter a ação da GameStop, no caso). Para isso, o processo é o seguinte: vendem a descoberto pelo valor de hoje (acrescidos de juros e taxas – neste caso US$ 17) e depois, na data de vencimento, compram a ação pelo valor de mercado.

a) Se o valor de mercado no vencimento for menor que US$17, ganham a diferença

b) Se o valor de mercado no vencimento for maior que US$17, perdem a diferença

O ganho é limitado aos US$ 17 caso a ação caia a zero. Já a perda é ilimitada. Claro que a probabilidade de acontecer perda ou lucro não é a mesma e depende de inúmeras variáveis. Os membros do fórum resolveram puxar o preço, e a ação, que estava por volta de US$ 17, subiu para US$ 330, fazendo com que o prejuízo fosse de US$ 313.

Venda: US$ 17

Recompra: US$ 330

Prejuízo: US$ 313

Outro fator que parece estar ampliando o efeito da alta de preços é o mercado de opções. Um investidor que acredita na alta também pode usar uma opção de compra (call). Neste caso, muitos se protegem contra o risco com opções de compra out-of-the-money de curto prazo. Adquire-se o direito de pagar determinado preço pela ação. Se subir acima do pré-combinado, compra-se mais barato. Se o preço cair, como ninguém é obrigado a comprar, perde só o que se pagou na opção. A outra questão envolve a relação de operações vendidas e o free float – quantidade de ações da GameStop em circulação. A participação de venda a descoberto do papel chega a 150%.

Out of Money = fora do dinheiro

À medida que o preço sobe, os gestores precisam comprar a ação para limitar seu prejuízo ou entregar o papel no vencimento. E não tendo ações suficientes para as operações a descoberto, o preço de mercado sobe vertiginosamente… Não à toa, quando o preço virou, o short squeeze – movimento em que investidores abandonam as apostas a descoberto – causou um frenesi no mercado. Mas, com muito mais compradores do que vendedores, os fundos que operavam vendidos se viram na obrigação de recomprar o papel da GameStop a qualquer preço, levando à valorização impressionante das últimas semanas. E a um prejuízo imenso para alguns. Só a empresa de investimentos Melvin Capital, que fechou suas posições na GameStop nesta quarta-feira, 27, precisou de um aporte de US$ 3 bilhões para cobrir as perdas. E o prejuízo médio das operações de venda tem sido de US$ 1 bilhão por dia com a alta das ações, segundo a imprensa americana.

Lidando com um movimento que pegou todo mundo de surpresa, o mercado começou a se mover para dificultar as operações combinadas na internet. Nesta quinta, 28, alegando o cenário de volatilidade, o Robinhood, aplicativo de investimentos muito usado pelos usuários do Reddit, bloqueou as operações dos papéis da GameStop e de algumas outras empresas, exceto para liquidação total. Foi grande a reclamação no mercado de que a alta é uma manipulação, já que é proibido que as instituições se coordenem para fazer a mesma aposta. Também há a suspeita de que movimentos semelhantes estão acontecendo na Europa, na Ásia e aqui no Brasil. Até a Casa Branca se pronunciou, dizendo estar monitorando o episódio. A dor de cabeça maior para os reguladores é que investidores pessoas físicas, muitos deles ex-banqueiros ou milionários operando por conta própria, são responsáveis hoje por 1 em cada 5 ordens executadas em 2020, segundo o banco UBS. Uma força de peso e difícil de conter.