Promessas de Gabriel Boric, presidente eleito no Chile, podem não avançar

Ninguém esperava que o novo presidente do Chile , o ex-líder estudantil Gabriel Boric , vencesse com uma margem tão alta. As pesquisas apontavam uma disputa equilibrada entre ele e o candidato da direita, Antônio Kast. Mas, abertas as urnas, o esquerdista obteve quase 56% dos votos, enquanto o adversário conseguiu pouco mais de 44%. A reação do mercado financeiro chileno foi um reflexo do resultado. A bolsa de Santiago chegou a cair 8%, enquanto o índice MSCI Chile, que acompanha as ações chilenas, encerrou o dia em queda de 10,7%. Um resultado apertado deixaria menos margem de manobra para o presidente eleito estatizar a previdência no país, sua grande promessa de campanha. Com a maior votação já recebida por um candidato presidencial, a percepção no mercado era de que ele ganhou força para aumentar a presença do Estado na economia . É claro que nessa hora os investidores deixam de lado as promessas de responsabilidade fiscal diante de um cenário de incerteza. Mas a margem de manobra do futuro presidente também não é grande. Esse ano, a economia do país, se recuperando dos efeitos da Covid-19 , deve crescer 11% contra uma queda de 5,7% em 2020.