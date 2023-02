Prevenção do câncer, telemedicina e luz orgânica: as inovações das empresas que respaldam a Unicoin

Investidores do universo cripto consideram cada vez mais as moedas digitais respaldadas por ativos

Divulgação/Unicorn Hunters Laureen Foundos, Mihir Shah, Bill Reisacher, Hernan Gonzalez e Katie Hotze lideram alguns dos unicórnios que passaram pelo "Unicorn Hunters"



Em um setor fortemente marcado pela volatilidade, quem vai investir pela primeira vez em criptomoedas tem considerado cada vez mais as moedas digitais respaldadas por ativos, como a Unicoin, uma possibilidade atraente. Para além das típicas opções de investimento, a Unicoin oferece alternativas que possibilitam o desenvolvimento de estratégias de investimento a longo prazo. Confira as seis empresas por trás desta moeda digital.

1. Margik: luz orgânica contra a contaminação

Margaret Kocherga, PhD em nanotecnologia que veio da Ucrânia para os Estados Unidos, criou a Margik. Sua empresa fabrica produtos de iluminação orgânicos para reduzir as 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono geradas pelas lâmpadas LED comuns. Sua invenção promete reduzir em 60% a emissão de gases de efeito estufa, acelerar a produção em 80% e é aplicável tanto a uma lâmpada como a cartões de visita iluminados. Sua meta financeira? Alcançar um lucro de US$ 15 milhões até 2025.

2. Vastmindz: a prevenção de doenças ao alcance do telefone

Nikhil Sehgal, de 30 anos, criou uma tecnologia que, usando inteligência artificial por meio da câmera de um smartphone, é capaz de medir mudanças fisiológicas sutis, como a pulsação em repouso, o estresse e a frequência respiratória, para fornecer leituras precisas. A informação coletada permite aos médicos diagnosticar e tratar os pacientes para prevenir doenças cardiovasculares. A Vastmindz tem sede em Londres, é avaliada em US$ 60 milhões e seu produto, o Biopulse, busca se integrar com os aplicativos de telemedicina já existentes, ampliando assim as possibilidades de receber atendimento médico em casa.

3. GeneproDX: a revolução que pode evitar cirurgias desnecessárias

Atualmente, para diagnosticar o câncer de tireoide, o nódulo é retirado com uma cirurgia que, em 75% dos casos, é desnecessária. Por isso, o Dr. Hernán González criou em sua empresa GeneproDX o ThyroidPrint, um kit para detectar em um único dia se a anomalia é benigna, sem a necessidade de operar o paciente. Esta empresa chilena impressionou o júri do Unicorn Hunters por sua capacidade de reduzir os custos do diagnóstico de US$ 15 mil, o valor de uma cirurgia de tireoide, para US$ 4 mil, o preço de um kit. A empresa está avaliada em US$ 120 milhões e já tem presença nos Estados Unidos e em outros países.

4. Mymee: a esperança contra doenças autoimunes

Pacientes com doenças autoimunes podem melhorar sua qualidade de vida através do Mymee. Esta aplicação cria um registro dos hábitos da pessoa, pedindo-lhe para fotografar alimentos e outros elementos relacionados ao seu estilo de vida com o objetivo de identificar possíveis disparadores, reduzindo os sintomas em 90%. Sua criadora é Mette Dyhrberg, uma economista que luta contra doenças autoimunes desde os 14 anos. A empresa sediada em Nova York tem validação clínica e vem transformando o modo como doenças deste tipo são tratadas, já que, muitas vezes, referem-se a casos clínicos que ainda não foram totalmente compreendidos pela medicina tradicional.

5. UE LifeSciences: a prevenção do câncer de mama nas mãos das mulheres

Mihir Shah é um engenheiro da Índia interessado pela medicina, e sua empresa, a UE LifeSciences, projetou vários dispositivos que examinam a mama em busca de sinais precoces de anormalidades. Até agora, sua iniciativa conseguiu detectar 200 casos de câncer em estágio inicial. A tecnologia iBreast reduz os custos de diagnóstico e faz com que os exames sejam “escaneios” rápidos e indolores em comparação com as mamografias tradicionais. O dispositivo Selfi pode ser usado para que as pacientes façam o autoexame em suas casas. Sua meta é beneficiar 1 bilhão de mulheres, principalmente nos países em desenvolvimento.

6. Grocery Shopii: compras rápidas para um mundo ocupado

Através de receitas, o aplicativo Grocery Shopii se integra a redes de supermercados e lojas para que o usuário receba todos os ingredientes na porta de sua casa. O atrativo recurso da oferta de pratos variados é o seu principal diferencial e a razão do seu sucesso. Katie Hotze é uma profissional de marketing e CEO desta empresa com sede na Carolina do Norte. O app tem como foco levar essa tecnologia às pequenas e médias empresas para aumentar suas vendas, além de possibilitar que o usuário final economize tempo no planejamento das refeições de acordo com suas necessidades específicas.

