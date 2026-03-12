A Copa de 1998 foi a última com concorrência acirrada pelas TVs abertas

Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Manchete brigaram pela audiência da torcida

CELIO JR/ESTADÃO CONTEÚDO França, 12/07/1998. O técnico da brasileira seleção, Mário Jorge Lobo Zagallo (e), consola o atacante Ronaldo após derrota na final da Copa de 98 para a França em partida realizada no Stade de France, em Saint-Denis. O Brasil perdeu para a França por 3x0com gols de Zinedine Zidane e Petit.



O mundial disputado na França, em 1998, não teve o desfecho que a torcida brasileira esperava. A seleção, comandada por Zagallo, perdeu a finalíssima para os donos da casa por 3 a 0, em Saint-Denis, com destaque para dois gols de Zidane. Ronaldo Fenômeno sofreu uma convulsão a poucas horas da partida, o que abalou o grupo que entrou em campo apático.

Fora dos gramados, a concorrência entre as TVs abertas foi acirrada, algo que jamais se repetiu. Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Manchete dividiram a atenção dos telespectadores. Entre as emissoras a cabo, o Sportv e a ESPN Brasil exibiram os duelos e prometiam 24 horas de futebol.

A Copa de 1998 foi a última transmitida pela Manchete, que fechou as portas em 1999. A emissora, que surgiu em 1983, já tinha feito a cobertura dos mundiais de 1986 e 1990. Depois da competição na França, a Globo teve exclusividade em 2002, 2006 e 2018; em 2010 e 2014, a Band também fez a transmissão. Lembrando que agora, em 2026, além da Globo, o SBT também terá os direitos, depois de 28 anos e, curiosamente, contará com Galvão Bueno.

A partir do mundial da França, o número de participantes aumentou: de 24 para 32 com um total de 64 partidas. A primeira fase ganhava mais dois grupos com quatro seleções cada. Acabava a repescagem das quatro melhores terceiras colocadas e somente as duas primeiras equipes de cada chave se classificavam para as oitavas. A Folha de S.Paulo trouxe dados interessantes sobre a Copa e lembrou que o brasileiro João Havelange tinha deixado a presidência da Fifa: “É o primeiro mundial pós-Era Havelange que comandou a Fifa nos últimos 24 anos. O jogo entre Brasil e Escócia [abertura da competição] marca o início da luta de 704 jogadores, distribuídos entre 32 equipes de quatro continentes pela maior glória no âmbito do esporte mais popular do planeta. Cerca de 9.000 jornalistas já se espalham pelo território francês. Do outro lado, atentas aos aparelhos de TV, cerca de 37 bilhões de pessoas, em audiência acumulada, deverão seguir os movimentos da bola nos gramados de Paris, Saint-Denis, Marselha, Lyon, Saint-Étienne, Lens, Nantes, Bordeaux, Montpellier e Toulouse.”

O site Memória Globo lembra que a emissora reservou um satélite exclusivo para possibilitar a conversa, ao vivo, entre jogadores, na França, e os familiares, no Brasil. O tira-teima, que surgiu em 1986, no mundial do México, evoluiu. O novo programa tecnológico permitia verificar a velocidade da bola, a distância da barreira e mostrava a visão do juiz e do bandeirinha em um determinado lance.

Grade de programação da TV em 10 de junho de 1998

11h30 – Cerimônia de abertura da Copa (SBT, Globo, Record, Manchete, Bandeirantes, SporTV e ESPN Brasil)

12h30 – Brasil vs. Escócia (SBT, Globo, Record, Manchete, Bandeirantes, SporTV e ESPN Brasil)

16h – Marrocos vs. Noruega (SBT, Globo, Record, Manchete, Bandeirantes, SporTV e ESPN Brasil).

Galvão Bueno (Globo), Silvio Luiz (SBT), Paulo Stein (Manchete), Luiz Alfredo (Record), Luiz Carlos Júnior (Sportv) e Milton Leite (ESPN-Brasil) narraram os jogos da seleção brasileira na Copa de 1988.

Você se lembra com qual deles assistiu à finalíssima?

