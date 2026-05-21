Um raio X dos treze jogos de Neymar em Copas do Mundo: 2014, 2018 e 2022
O atacante, que marcou oito gols, vai disputar a competição pela quarta vez
Neymar já era cotado para disputar a Copa de 2010, na África do Sul, mas o técnico Dunga não o convocou. Em 2014, o atacante tinha deixado o Santos e passou a vestir a camisa do Barcelona. No mundial no Brasil, disputou cinco jogos e se machucou gravemente contra a Colômbia, pelas quartas de final. O atleta ficou de fora das derrotas para Alemanha, 7 a 1, e Holanda, 3 a 0, na disputa pelo terceiro lugar. No total, foram quatro gols marcados.
BRASIL 3 × 1 CROÁCIA – São Paulo – 12.06.2014
Brasil: Júlio César; Daniel Alves, David Luiz, Thiago Silva e Marcelo; Luiz Gustavo e Paulinho (Hernanes); Oscar, Neymar (Ramires), Fred e Hulk (Bernard).
Técnico: Luiz Felipe Scolari.
Croácia: Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren e Vrsaljko; Modric e Rakitic; Perisic, Kovacic (Brozovic) e Olic e Jelavic (Rebic).
Técnico: Nico Kovac.
Árbitro: Yuichi Nishimura (Japão).
Gols: Marcelo (contra, 10) e Neymar (28) no primeiro tempo; Neymar (26) e Oscar (45) na etapa final.
Público: 61.000.
BRASIL 0 × 0 MÉXICO – Fortaleza – 17.06.2014
Brasil: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo, Ramires (Bernard) e Oscar (Willian); Neymar e Fred (Jô).
Técnico: Luiz Felipe Scolari.
México: Ochoa; Aguilar, Rodríguez, Rafa Márquez e Moreno; Vásquez, Layún, Herrera (Fabián) e Guardado; Giovani dos Santos (Jiménez) e Peralta (Chicharito Hernández).
Técnico: Miguel Herrera.
Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquia).
Público: 60.300.
BRASIL 4 × 1 CAMARÕES – Brasília – 23.06.2014
Brasil: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho (Fernandinho) e Oscar; Neymar (Willian), Hulk (Ramires) e Fred.
Técnico: Luiz Felipe Scolari.
Camarões: Itandje; Nyom, N’Koulou, Matip e Bedimo; N’Guémo, MBia, Enoh e Moukandjo (Salli); Aboubakar (Webó) e Choupo-Moting (Makoun).
Árbitro: Jonas Eriksson (Suécia).
Técnico: Volker Finke.
Gols: Neymar (16 e 34), Matip (26) no primeiro tempo; Fred (4) e Fernandinho (39) na etapa final.
Público: 69.100.
BRASIL 1 × 1 CHILE (pênaltis 3 × 2) – Belo Horizonte – 28.06.2014
Brasil: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho (Ramires) e Oscar (Willian); Hulk, Neymar e Fred (Jô).
Técnico: Luiz Felipe Scolari.
Chile: Bravo; Medel (Rojas), Francisco Silva e Jara; Isla, Marcelo Díaz, Aránguiz, Vidal (Pinilla) e Mena; Vargas (Felipe Gutiérrez) e Alexis Sánchez.
Árbitro: Howard Webb (Inglaterra).
Técnico: Jorge Sampaoli.
Gols: David Luiz (17) e Alexis Sánchez (31) no primeiro tempo.
Público: 57.700.
BRASIL 2 × 1 COLÔMBIA – Fortaleza – 04.07.2014
Brasil: Júlio César; Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernandinho, Paulinho (Hernanes) e Oscar; Neymar (Henrique), Hulk (Ramires) e Fred.
Técnico: Luiz Felipe Scolari.
Colômbia: Ospina; Zúñiga, Zapata, Yepes e Armero; Sánchez, Guarín, James Rodríguez e Cuadrado (Quintero); Ibarbo (Adrián Ramos) e Teófilo Gutiérrez (Bacca).
Técnico: José Pékerman.
Árbitro: Carlos Velasco Carballo (Espanha).
Gols: Thiago Silva (6) no primeiro tempo; David Luiz (23) e James Rodríguez (34) na etapa final.
Público: 70.000.
Em 2018, já defendendo as cores do PSG, Neymar foi para a Copa, na Rússia, mas não estava bem fisicamente. Entretanto, ele entrou em campo nas cinco partidas. A seleção, comandada por Tite, foi eliminada pela Bélgica nas quartas de final. Foram apenas dois gols marcados.
BRASIL 1 × 1 SUÍÇA – Arena Rostov – 17.06.2018
Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro (Fernandinho), Paulinho (Renato Augusto) e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus (Firmino).
Técnico: Tite.
Suíça: Yann Sommer; Lichtsteiner (Lang), Fabian Schär, Manuel Akanji e Rodríguez; Behrami (Zakaria), Xhaka (Embolo), Dzemaili e Shaqiri; Zuber e Seferovic.
Técnico: Vladimir Petkovic.
Árbitro: César Ramos (México).
Gols: Philippe Coutinho (20) no primeiro tempo; Zuber (5) na etapa final.
Público: 43.109.
BRASIL 2 × 0 COSTA RICA – Arena São Petersburgo – 22.06.2018
Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho (Firmino) e Philippe Coutinho; Willian (Douglas Costa), Neymar e Gabriel Jesus.
Técnico: Tite.
Costa Rica: Navas; Gamboa (Calvo), Duarte, Acosta, González e Oviedo; Guzmán (Tejada), Borges, Ruiz; Venegas e Ureña (Bolaños).
Técnico: Óscar Ramírez.
Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).
Gols: Philippe Coutinho (45) e Neymar (52) no segundo tempo.
Público: 64.468.
BRASIL 2 × 0 SÉRVIA – Spartak Stadium (Moscou) – 27.06.2018
Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo (Filipe Luís); Casemiro, Paulinho (Fernandinho) e Philippe Coutinho (Renato Augusto); Willian, Neymar e Gabriel Jesus.
Técnico: Tite.
Sérvia: Stojkovic; Rukavina, Milenkovic, Veljkovic e Kolarov; Matic, Milinkovic-Savic, Tadic e Ljajic (Zivkovic); Kostic (Radonjic) e Mitrovic (Jovic).
Técnico: Mladen Krstajic.
Árbitro: Alireza Faghani (Irã).
Gols: Paulinho (35) no primeiro tempo e Thiago Silva (22) na etapa final.
Público: 44.190.
BRASIL 2 × 0 MÉXICO – Samara – 02.07.2018
Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Paulinho (Fernandinho) e Philippe Coutinho (Firmino); Willian (Marquinhos), Neymar e Gabriel Jesus.
Técnico: Tite.
México: Ochoa; Álvarez (Jonathan dos Santos), Salcedo, Hugo Ayala e Gallardo; Rafa Márquez (Layún), Herrera, Guardado e Vela; Lozano e Chicharito Hernández (Raúl Jiménez).
Técnico: Juan Carlos Osorio.
Árbitro: Gianluca Rocchi (Itália).
Gols: Neymar (5) e Firmino (43) no segundo tempo.
Público: 41.970.
BÉLGICA 2 x 1 BRASIL – Arena Kazan – 06.07.2018
Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Fernandinho, Paulinho (Renato Augusto) e Philippe Coutinho; Willian (Firmino), Neymar e Gabriel Jesus (Douglas Costa).
Técnico: Tite.
Bélgica: Courtois; Meunier, Alderweireld, Kompany e Vertonghen; De Bruyne, Witsel e Fellaini; Chadli (Vermaelen), Hazard e Lukaku (Tielemans).
Técnico: Roberto Martínez.
Árbitro: Milorad Mazic (Sérvia).
Gols: Fernandinho, contra (12), e Kevin De Bruyne (30) no primeiro tempo; Renato Augusto (30) na etapa final.
Público: 42.873.
Ainda no PSG, o camisa dez disputou a Copa de 2022, no Qatar. O atacante também esteve mal fisicamente. Na primeira fase, jogou apenas a estreia, contra a Sérvia. Neymar voltaria para a partida contra a Coreia do Sul, pelas oitavas, e foi destaque contra a Croácia, na fase seguinte, apesar da eliminação. Ele balançou as redes adversárias apenas duas vezes.
BRASIL 2 x 0 SÉRVIA – ESTÁDIO LUSAIL – DOHA – 24.11.2022
BRASIL: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá (Fred); Raphinha (Martinelli), Neymar (Antony), Vini Jr. (Rodrygo) e Richarlison (Gabriel Jesus).
Técnico: Tite.
SÉRVIA: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic (Radonjic), Gudelj (Ilic), Lukic (Lazovic) e Mladenovic (Vlahovic); Tadic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic (Maksimovic).
Técnico: Dragan Stojkovic.
Árbitro: Alireza Faghani (Irã).
Gols: Richarlison (16 e 27) no segundo tempo.
Público: 88.103.
BRASIL 4 x 1 COREIA DO SUL – ESTÁDIO 974 – DOHA – 05.12.2022
BRASIL: Alisson (Weverton); Éder Militão (Daniel Alves), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo (Bremer); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar (Rodrygo), Vini Jr. (Gabriel Martinelli) e Richarlison.
Técnico: Tite.
COREIA DO SUL: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon e Kim Jin-su (Hong Chul); Lee Jae-sung (Lee Kang-in), Jung Woo-young (Son Joon-ho), Hwang In-beom (Paik Seung-ho) e Hwang Hee-chan; Son Heung-min e Cho Gue-sung (Hwang Ui-jo).
Técnico: Paulo Bento.
Árbitro: Clément Turpin (França).
Gols: Vinicius Jr. (6), Neymar (12), Richarlison (28) e Paquetá (35) no primeiro tempo; Paik Seung-ho (30) na etapa final.
Público: 43.847.
BRASIL 1 x 1 CROÁCIA (2 x 4) – AL RAYYAN – 09.12.2022
BRASIL: Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá (Fred); Raphinha (Antony), Neymar, Vini Jr. (Rodrygo) e Richarlison (Pedro).
Técnico: Tite.
CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Budimir); Brozovic (Orsic), Modric e Kovacic; Pasalic (Vlasic), Kramaric (Petkovic) e Perisic.
Técnico: Zlatko Dalic.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Gols: Neymar (15) no primeiro tempo da prorrogação; Petkovic (11) na etapa final do tempo extra.
Pênaltis convertidos: Majer, Casemiro, Modric, Pedro e Orsic.
Pênaltis perdidos: Rodrygo e Marquinhos.
Público: 43.893.
