Álbum de figurinhas da Copa de 1950 é um item raro e disputado por colecionadores

‘Balas de futebol’ trazia as imagens dos jogadores das treze seleções que participaram da competição no Brasil

Página mostra a equipe brasileira



Você colecionaria um álbum de figurinhas que fosse lançado só depois da Copa e ainda mais se a seleção brasileira tivesse perdido o jogo decisivo do mundial? Em 1950, foi justamente o que aconteceu. Depois da derrota nacional para o Uruguai por 2 a 1, no Maracanã, em 16 de julho, a “Balas Futebol” lançou um documento que deve ser considerado histórico.

Para os colecionadores, esse álbum é o santo graal porque, anteriormente, empresas lançavam figurinhas avulsas, sem um “caderno” específico para colar as imagens. Nesta edição de 1950, o torcedor podia juntar 50 cromos e obter um cupom para concorrer a uma bicicleta. O mundial disputado no Brasil teve apenas treze participantes e foi o primeiro do pós-guerra. A FIFA não conseguiu juntar dezesseis países.

No álbum, estão as fotos dos jogadores de Brasil, Uruguai, Suécia, Espanha, Itália, Iugoslávia, Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Bolívia, Chile, México e Paraguai. Ao todo, eram 150 figurinhas Quem completasse o álbum teria direito ainda a outros prêmios, como jogos de xícaras de café ou chá, gaita de luxo, ferros elétricos, etc.

Abaixo, neste link, um exemplar digital do álbum de figurinhas da Copa de 1950.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.