Álbum de figurinhas da Copa de 1950 é um item raro e disputado por colecionadores
‘Balas de futebol’ trazia as imagens dos jogadores das treze seleções que participaram da competição no Brasil
Você colecionaria um álbum de figurinhas que fosse lançado só depois da Copa e ainda mais se a seleção brasileira tivesse perdido o jogo decisivo do mundial? Em 1950, foi justamente o que aconteceu. Depois da derrota nacional para o Uruguai por 2 a 1, no Maracanã, em 16 de julho, a “Balas Futebol” lançou um documento que deve ser considerado histórico.
Para os colecionadores, esse álbum é o santo graal porque, anteriormente, empresas lançavam figurinhas avulsas, sem um “caderno” específico para colar as imagens. Nesta edição de 1950, o torcedor podia juntar 50 cromos e obter um cupom para concorrer a uma bicicleta. O mundial disputado no Brasil teve apenas treze participantes e foi o primeiro do pós-guerra. A FIFA não conseguiu juntar dezesseis países.
No álbum, estão as fotos dos jogadores de Brasil, Uruguai, Suécia, Espanha, Itália, Iugoslávia, Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Bolívia, Chile, México e Paraguai. Ao todo, eram 150 figurinhas Quem completasse o álbum teria direito ainda a outros prêmios, como jogos de xícaras de café ou chá, gaita de luxo, ferros elétricos, etc.
Abaixo, neste link, um exemplar digital do álbum de figurinhas da Copa de 1950.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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