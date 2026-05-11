Como estava cada seleção brasileira campeã do mundo a 31 dias da Copa
As dúvidas ainda cercam a equipe de Ancelotti para a competição de que vai começar em 11 de junho
A Copa de 2026 começa em 11 de junho e a estreia da seleção será dois dias depois contra o Marrocos. A formação da equipe pelo técnico Ancelotti ainda é cercada de dúvidas, principalmente por causa de contusões de jogadores como Militão e Rodrygo, ausências certas. A convocação definitiva será dentro de uma semana (dia 18) e a torcida permanece na expectativa para saber, por exemplo, se Neymar vai ou não. Resolvi voltar ao passado para pesquisar como estavam as cinco seleções brasileiras campeãs mundiais no momento em que faltavam 31 dias para o começo de cada Copa.
8 de maio de 1958: a ida de Pelé para a Copa ainda era dúvida
No dia anterior, em 7 de maio, a seleção, comandada por Vicente Feola, conquistou a Taça Oswaldo Cruz, depois de um empate por 0 a 0 contra o Paraguai, no Pacaembu. No primeiro jogo, no Maracanã, a equipe tinha goleado o adversário por 5 a 1. O grupo já estava previamente convocado para a Copa, na Suécia, a partir de uma lista de 33 jogadores anunciada pelo treinador em 7 de abril.
Depois dos duelos contra o Paraguai, o Brasil venceu dois amistosos com a Bulgária (dias 14 e 18) e ganhou do Corinthians por 5 a 0 em um amistoso no Pacaembu. Nesta partida, Pelé, de 17 anos, se machucou e virou dúvida para o mundial. A seleção embarcou para a Europa em 24 de maio e o futuro Rei do futebol só foi confirmado em cima da hora. A estreia na Copa se deu em 8 de junho com vitória diante da Áustria por 3 a 0.
29 de abril de 1962: já convocada, a seleção fazia amistosos
O técnico Aymoré Moreira já tinha convocado a seleção para o mundial do Chile (a primeira lista, com 41 nomes, saiu em 18 de março) e estava no período preparatório nas cidades de Campos do Jordão, Friburgo e Serra Negra. Em maio de 1962, a seleção, amplamente favorita para ganhar a Copa, fez quatro amistosos antes do embarque para o Chile, no dia 20 daquele mês.
06.05.1962 – Brasil 2×1 Portugal – amistoso – Morumbi
09.05.1962 – Brasil 1×0 Portugal – amistoso – Maracanã
12.05.1962 – Brasil 3×1 País de Gales – amistoso – Maracanã
16.05.1962 – Brasil 3×1 País de Gales – amistoso – Pacaembu
O Brasil estreou na Copa em 30 de maio com uma vitória sobre o México por 2 a 0.
30 de abril de 1970: troca de técnicos abala a seleção
O técnico João Saldanha, que classificou a seleção na Copa, foi substituído por Zagallo em 18 de março, o que abalou a confiança da torcida. Em 29 de abril, a equipe fez o último amistoso antes do embarque para o México: vitória diante da Áustria, no Maracanã, com gol de Rivellino. Somente neste jogo, o treinador brasileiro encontrou a base para o mundial. A seleção jogou assim: Félix; Carlos Alberto, Brito, Piazza e Marco Antônio; Clodoaldo e Gérson; Rogério (Jairzinho), Tostão, Pelé e Rivellino (Dario). Na Copa, o titular da lateral esquerda foi Everaldo e o da ponta direita, Jairzinho. Já Rogério, do Botafogo, viajou para o México, mas se contundiu. Como era muito querido pelos companheiros, Rogério Hetmanek foi convidado a permanecer com a seleção e trabalhar como “olheiro”, um observador das seleções adversárias.
Os jogadores embarcaram para o México em primeiro de maio de 1970 e estrearam no mundual em 3 de junho: vitória sobre a Tchecoslováquia por 4 a 1, em Guadalajara.
17 de maio de 1994: Parreira ainda tinha dúvidas para a zaga
Em meio a críticas, o técnico Carlos Alberto Parreira tinha convocado a seleção em 10 de maio. O embarque para a América do Norte se deu quinze dias depois. Até a estreia na Copa, nos Estados Unidos, foram três amistosos:
05.06.1994 – Brasil 1 x 1 Canadá – Edmonton – amistoso
08.06.1994 – Brasil 8 x 2 Honduras – San Diego – amistoso
12.06.1994 – Brasil 4 x 0 El Salvador – Fresno – amistoso
Ainda no Brasil, Mozer recebeu diagnóstico de hepatite tóxica, provocada por consumo excessivo de anti-inflamatórios após cirurgia no joelho e foi cortado. Aldair, da Roma, o substituiu. Já Ricardo Gomes se contundiu durante o amistoso contra El Salvador, na América do Norte, o último antes da estreia na Copa. Parreira decidiu chamar Ronaldão, do Shimizu (Japão). Claro que nenhuma convocação é unânime e a imprensa fez a lista dos esquecidos: Evair, Careca, Palhinha, Válber, Elivélton, Valdo e Luiz Henrique. Parreira pretendia levar César Sampaio, mas preferiu convocar mais um atacante: Viola. O Brasil estreou no dia 20 de junho com vitória sobre a Rússia por 2 a 0.
30 de abril de 2002: Felipão era pressionado a levar Romário
A seleção brasileira, treinada por Luiz Felipe Scolari, ainda não tinha sido convocada para a Copa. As pressões pelo nome de Romário eram presentes, mas o técnico ignorou as cobranças e não chamou o jogador. A lista foi anunciada no dia seis de maio. A equipe fez dois amistosos até a estreia: um na Europa e outro já na Ásia.
18.05.2002 – Brasil 3×1 Catalunha – Barcelona
25.05.2002 – Brasil 4×0 Malásia – Kuala Lumpur
No dia dois de junho, véspera da estreia contra a Turquia, o volante Emerson se machucou em um treino e foi cortado por Scolari. Em Ulsan, na Coreia do Sul, Ronaldo e Rivaldo garantiram a vitória brasileira na primeira partida, rumo ao penta, no dia 3 de junho de 2002.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.