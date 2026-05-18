Ancelotti será o quarto técnico a comandar o Brasil em duas Copas seguidas
O treinador anuncia hoje a lista oficial com os 26 nomes que vão tentar o hexa
Para muitos críticos, foi precipitada a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até a Copa de 2030. Antes de tudo, futebol é resultado e o desempenho no mundial deste ano deveria ditar a continuidade ou não. De qualquer forma, é com ele que o Brasil vai em busca do hexa, agora ou daqui a quatro anos e quem sabe o hepta.
Caso comande a seleção em duas Copas consecutivas, o italiano vai entrar para a história. Ele repetirá Zagallo (1970-1974), Telê Santana (1982-1986) e Tite (2018-2022). No comunicado, Ancelotti não escondeu o encantamento pelo país: “Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”
O primeiro passo rumo à Copa será dado nesta segunda-feira (18) com o anúncio dos 23 jogadores que vão defender as cores da seleção no mundial. Na semana passada, o treinador fechou a pré-lista com 55 nomes e, agora, divulga os escolhidos. Depois das contusões de Rodrygo, Militão e Estevão, é saber como o italiano vai compor a equipe. O nosso colega de Jovem Pan Vampeta garante que Neymar está confirmado.
Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Ancelotti desconversou ao ser questionado sobre o jogador do Santos: “A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível”, decretou ele.” A Jovem Pan transmite, a partir das 17h, a convocação para o mundial. O Brasil estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova Jersey.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
