Duelo contra Croácia será decisivo para Ancelotti estruturar a seleção brasileira
Mesmo com desfalques, a função de Vini Jr. pode ser definida no amistoso; nas laterais as dúvidas continuam
Depois da derrota para a França, os comandados de Carlo Ancelotti entram em campo novamente na data Fifa, agora para enfrentar a Croácia, algoz do Brasil na Copa de 2022. O grupo treinado por Zlatko Dalić, no cargo há quase nove anos, venceu a Colômbia, de virada, 2 a 1, em um amistoso na última quinta-feira. É uma equipe traiçoeira e com excelentes valores individuais.
Em 2018, no mundial da Rússia, a classificação inédita da Croácia para a finalíssima foi marcante e sem precedentes na história recente das Copas. O país, considerado “novo” (surgiu em 1992 com o esfacelamento da Iugoslávia), até hoje não conta com um campeonato interno de destaque e as principais estrelas jogam em grandes ligas do planeta.
A Croácia é a segunda seleção de uma nação jovem a chegar à decisão de um mundial. Só fica atrás da Tchecoslováquia que, em 1934, ao disputar a final contra a Itália, tinha apenas dezesseis anos de formação. Os croatas foram vice-campeões em 2018 e conquistaram a terceira colocação em 2022, repetindo o feito de 1998, quando Davor Šuker se tornou o artilheiro da competição disputada na França, com seis gols.
Para o duelo no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h, horário de Brasília, o técnico Carlo Ancelotti aposta na volta de Vini Jr. ao lado esquerdo do ataque. O craque brasileiro teve atuação apagada no jogo contra a França e recebeu inúmeras críticas. Marquinhos retorna à zaga e Luiz Henrique estará no lugar de Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa direita. João Pedro também será titular contra a Croácia. As dúvidas ainda pairam sobre as laterais e vai ser assim até a Copa.
O jogo desta terça-feira é o último de Ancelotti antes da convocação final para o mundial, em 18 de maio. O Brasil ainda fará amistosos contra Egito e Panamá antes da estreia diante do Marrocos, em 13 de junho.
Abaixo, o retrospecto da seleção brasileira contra os croatas em Copas do Mundo:
2006: Brasil 1×0 Croácia – primeira fase
2014: Brasil 3×1 Croácia – primeira fase
2022: Brasil 1×1 Croácia (2×4 nos pênaltis) – quartas de final
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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