Duelo contra Croácia será decisivo para Ancelotti estruturar a seleção brasileira

Mesmo com desfalques, a função de Vini Jr. pode ser definida no amistoso; nas laterais as dúvidas continuam

Saulo Angelo/Thenews2/Estadão Conteúdo RJ - FUTEBOL/CONVOCAÇÃO/ANCELOTTI - ESPORTES - O técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para a próxima Data Fifa, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 01. Os compromissos serão dois amistosos, contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. A convocação ocorre a partir das 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio. 01/10/2025 -



Depois da derrota para a França, os comandados de Carlo Ancelotti entram em campo novamente na data Fifa, agora para enfrentar a Croácia, algoz do Brasil na Copa de 2022. O grupo treinado por Zlatko Dalić, no cargo há quase nove anos, venceu a Colômbia, de virada, 2 a 1, em um amistoso na última quinta-feira. É uma equipe traiçoeira e com excelentes valores individuais.

Em 2018, no mundial da Rússia, a classificação inédita da Croácia para a finalíssima foi marcante e sem precedentes na história recente das Copas. O país, considerado “novo” (surgiu em 1992 com o esfacelamento da Iugoslávia), até hoje não conta com um campeonato interno de destaque e as principais estrelas jogam em grandes ligas do planeta.

A Croácia é a segunda seleção de uma nação jovem a chegar à decisão de um mundial. Só fica atrás da Tchecoslováquia que, em 1934, ao disputar a final contra a Itália, tinha apenas dezesseis anos de formação. Os croatas foram vice-campeões em 2018 e conquistaram a terceira colocação em 2022, repetindo o feito de 1998, quando Davor Šuker se tornou o artilheiro da competição disputada na França, com seis gols.

Para o duelo no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h, horário de Brasília, o técnico Carlo Ancelotti aposta na volta de Vini Jr. ao lado esquerdo do ataque. O craque brasileiro teve atuação apagada no jogo contra a França e recebeu inúmeras críticas. Marquinhos retorna à zaga e Luiz Henrique estará no lugar de Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa direita. João Pedro também será titular contra a Croácia. As dúvidas ainda pairam sobre as laterais e vai ser assim até a Copa.

O jogo desta terça-feira é o último de Ancelotti antes da convocação final para o mundial, em 18 de maio. O Brasil ainda fará amistosos contra Egito e Panamá antes da estreia diante do Marrocos, em 13 de junho.

Abaixo, o retrospecto da seleção brasileira contra os croatas em Copas do Mundo:

2006: Brasil 1×0 Croácia – primeira fase

2014: Brasil 3×1 Croácia – primeira fase

2022: Brasil 1×1 Croácia (2×4 nos pênaltis) – quartas de final

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.