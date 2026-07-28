Gravação rara do duelo final da Copa de 1950, entre Brasil e Uruguai, traz entrevistas com os campeões

O jornalista Milton Parron, um dos grandes memorialistas do rádio, gentilmente me cedeu a íntegra do duelo entre Brasil e Uruguai, no Maracanã, em 16 de julho de 1950. A derrota brasileira por 2 a 1, no jogo decisivo do mundial, é um dos maiores dramas esportivos do país.

Com o slogan “a mais popular emissora paulista”, a Bandeirantes, PRH-9, contava com uma equipe pequena, mas aguerrida. Edson Leite, um dos principais nomes da narração esportiva nacional, atuava em uma Copa pela primeira vez, assim como a maioria dos profissionais naquele ano. Ele é muito lembrado pelo trabalho feito na emissora paulista no título da seleção em 1958, na Suécia, ao lado de Pedro Luiz, que tinha saído da Panamericana. Em 1950, a Bandeirantes contava com Rebello Júnior (que também era diretor), Bruno Sobrinho e Dárcio Ferreira.

Em 1950, cerca de 15 rádios entraram em cadeia com a Bandeirantes, que espalhou 120 alto-falantes pela cidade de São Paulo para que os torcedores acompanhassem as partidas em pontos da capital, como na rua Paula Souza, 181, em frente à sede da emissora, no centro. Os patrocinadores eram citados durante as transmissões: “Dê um chute no resfriado tomando o conhaque Palhinha, o conhaque das multidões.”

O Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes preservou momentos importantes daquela cobertura. Durante a transmissão, Edson Leite classificou o segundo gol do Uruguai contra a seleção como “frango espetacular” de Barbosa e afirmou que Bigode e Juvenal fracassaram nos lances decisivos: “(…) Perdeu para Schiaffino. Schiaffino dá para Miguez. Miguez correu para Julio Perez na meia direita, contra ataque perigoso do Uruguai, agora. Vai correndo Julio Perez, agora pela meia direita, deu para Ghiggia. Ghiggia vai livre, agora para a área, espetacular escalada de Ghiggia, livre, entrou na área, atirou, agarra Barbosa, solta. Gooool do Uruguai. Gol de Ghiggia para o Uruguai. Barbosa errou sobre a bola em um frango espetacular. E o Uruguai marca o segundo gol contra o Brasil. Dois a um no marcador, amigos! O time que mais jogava está sendo derrotado por dois a um. (…). Nasceu o lance na ponta direita novamente com o fracasso de Bigode e de Juvenal, frente do ponteiro Ghiggia do Uruguai (…).”

Assim que a partida acabou, Bruno Sobrinho trouxe aos microfones da Bandeirantes a palavra do goleiro Máspoli: “Estou muito contente e impressionado com o povo brasileiro pelo carinho e que soube perder. Não houve nenhuma artimanha para que o resultado pudesse ficar comprometido.” Ouça a íntegra da transmissão raríssima cedida para o “Memória da Pan”.