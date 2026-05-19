Ancelotti mostra que é mais fácil justificar a ida de Neymar para a Copa do que ausência

O desempenho do camisa 10, principal estrela brasileira nos últimos três mundiais, ainda está cercado de dúvidas

@rafaelribeirorio / CBF Mesmo convocado para Copa, Ancelotti não garantiu que Neymar vai ser titular



Antes da convocação, a ida de Neymar já dividia a torcida, como tudo no Brasil se polariza. Quando o italiano anunciou, cheio de suspense, o nome do camisa dez para a quarta Copa seguida, o debate voltou a inundar as redes. Agora, começa uma nova discussão: será que ele tem ou não condições de ser titular? Só os treinos e o início do torneio vão dar essa resposta.

Sem fazer qualquer comparação, Ronaldo Fenômeno não chegou no auge da forma e da técnica em 2002, mas foi subindo de produção a cada duelo. O treinador não cedeu às pressões, mas deve ter raciocinado: é mais fácil explicar a convocação do que a ausência. Neymar estará na Copa, pois nenhum outro jogador foi capaz, até agora, de ocupar o lugar do camisa dez. Ter essa referência na seleção, goste ou não goste, pode ser importante para o grupo, afinal é assim desde 2014. Ancelotti deve ter pensado também que, em caso de derrota, seria cobrado por uma eventual ausência de Neymar.

De qualquer forma, a convocação já ficou para trás e agora é apostar no conjunto, como ressaltou o treinador, apesar de todo o pessimismo da torcida e da imprensa. Ancelotti reiterou que não existe equipe perfeita e vai ganhar a Copa aquela que for mais resiliente. Neste caso, ele está certo, pois será o mundial mais longo da história em uma campanha que pode ter até oito jogos. “Não tenho medo de dizer que podemos ganhar”, ressaltou ao apontar que a motivação é um aspecto importante.

Da lista apresentada, alguns questionamentos sempre são feitos, pois não existe unanimidade em qualquer convocação. João Pedro, do Chelsea, por exemplo, foi uma das ausências. Já a presença de Weverton, do Cruzeiro, ex-Palmeiras, me lembrou um fato da Copa de 1986. Telê Santana chamou os goleiros Carlos, Paulo Vítor e Leão, que tinha sido titular em 1974 e 1978. Anos depois, o veterano criticou o treinador ao destacar que o mais correto seria ter convocado um jovem para ganhar experiência.

Ancelotti revelou, durante o evento da CBF nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, que definiu os últimos nomes seis horas antes da convocação. Como sempre digo, o tempo é curto até a Copa. Em uma semana, começam os treinos na Granja Comary. Confira o cronograma:

Calendário da seleção até a Copa

25/05 – Começa a preparação na Granja Comary

31/05 – Último amistoso no Brasil contra o Panamá, no Maracanã

01/06 – Embarque para os Estados Unidos

06/06 – A seleção disputa amistoso contra o Egito em Cleveland

13/06 – Estreia da seleção na Copa contra o Marrocos em Nova Jersey

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.