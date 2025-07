Vitória dos EUA sobre a Inglaterra, em 1950, está entre as maiores zebras do futebol

O resultado do duelo em Belo Horizonte, pela Copa do Mundo, foi recebido com incredulidade na Europa

ARQUIVO/ASSOCIATED PRESS Joe Gaetjens, dos Estados Unidos, autor do único gol do jogo contra a Inglaterra, é carregado pelos companheiros ao final da partida



Na Copa de 1950, a cidade de Belo Horizonte foi palco de uma das maiores zebras da história do futebol. Em um resultado inacreditável, no Estádio Independência, a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0. O gol foi marcado por um haitiano: Joe Gaetjens, aos 38 do primeiro tempo. As manchetes dos jornais exaltavam a surpresa. O Jornal dos Sports dizia: “Estava fora de todos os cálculos a vitória Yankee! Sensação na queda dos ingleses”. Carregado pelos colegas depois do gol, Gaetjens desapareceria misteriosamente em 1964, provavelmente vítima da ditadura no Haiti.

A equipe americana viajou ao Brasil de navio e partiu dos Estados Unidos com jogadores amadores, que praticavam o esporte nas horas vagas e, por isso, o resultado contra os inventores do futebol foi mais surpreendente ainda. O “English Team” participava de uma Copa pela primeira vez. Em 1930, 1934 e 1938, a Inglaterra desprezou o mundial, pois considerava o campeonato interno do país mais importante do que o torneio de seleções, promovido pela Fifa.

O grupo veio ao Brasil com craques de renome, como Stanley Matthews, Tom Finney e Wilf Mannion. Alf Ramsey, que em 1966 foi treinador da seleção inglesa, campeã do mundo, também entrou em campo em 29 de junho de 1950, na capital mineira. Uma das lendas daquele resultado improvável é que os torcedores europeus acharam que o placar de 1 x 0, estampado nos jornais, não passava de erro de digitação. Muita gente achou que a Inglaterra tinha vencido os Estados Unidos por 10 x 0 ou 10 x 1. Entretanto, a vitória inglesa por goleada era “fake news”, como se diz hoje.

