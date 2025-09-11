Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Aliados de Motta afirmam que presidente da Câmara deve trabalhar por redução de penas, inclusive para Bolsonaro

Aliados de Motta afirmam que presidente da Câmara deve trabalhar por redução de penas, inclusive para Bolsonaro

Líderes de centro esperam semana de novas obstruções e pressão por anistia após julgamento de Bolsonaro

  • Por Victoria Abel
  • 11/09/2025 15h05 - Atualizado em 11/09/2025 15h20
Wilton Junior/Estadão Conteúdo Após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Motta (c), retoma a cadeira para abrir a sessão plenária De acordo com lideranças próximas a Hugo Motta, novas obstruções ao trabalho do plenário já são esperadas

Mesmo sob pressão de deputados do PL por uma anistia ampla e geral, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deve seguir um texto mais restrito, defendido por líderes de centro, e também pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O formato diminuiria as penas de preso e condenados por tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, mas não os perdoaria por completo. A proposta, de acordo com aliados de Motta, poderia incluir Jair Bolsonaro, já que dificilmente um texto poderia separar nominalmente os beneficiados.

O PL vem defendendo um projeto amplo e geral, que tornaria, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível novamente. Líderes de partidos de centro e aliados de Hugo Motta já esperam que a próxima semana na Casa seja de agitação política e pressão de parlamentares da oposição para que avance o projeto de anistia.

De acordo com lideranças próximas ao presidente, novas obstruções ao trabalho do plenário já são esperadas, mas em proporção menor do que o motim feito sob comando do PL, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada.

Para aliados de Motta, o impedimento físico das sessões não deve ocorrer, porque os deputados envolvidos no último motim já estão sob investigação e possibilidade de serem punidos pela Corregedoria da Casa, além do Conselho de Ética. Ao menos 14 deputados estão representados por impedir o presidente de iniciar a sessão, com enfrentamento verbal ou físico a Hugo Motta. São eles: Sóstenes Cavalcante, Nikolas Ferreira, Luciano Zucco, Caroline de Toni, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Zé Trovão, Bia Kicis, Carlos Jordy, Paulo Bilynskyj, Marcos Polon e Julia Zanatta, todos do PL, Allan Garcês, do PP, e Marcel Van Hattem, do Partido Novo.

