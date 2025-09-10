Cassação contra Zambelli na CCJ deve ser votada em novembro; novas testemunhas podem ser ouvidas

Relator do caso, deputado Diego Garcia, ainda avalia chamar mais testemunhas, a pedido da deputada

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Presa na Itália, a deputada Carla Zambelli é ouvida por videoconferência na CCJ da Câmara



A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve colocar em votação a possível cassação da deputada federal Carla Zambelli apenas em novembro, depois que novas testemunhas solicitadas pela defesa sejam ouvidas, além da própria parlamentar. O prazo é previsto pelo relator, Diego Garcia (Republicanos-PR), para apresentação do parecer. O relatório poderá pedir a cassação ou outro tipo de punição.

Deputado ouviram nesta quarta-feira o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto. Zambelli participou da sessão de forma virtual, diretamente da prisão na Itália, e fez perguntas ao hacker. A prisão e o processo de cassação estão relacionados à condenação de Zambelli no Brasil por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Ficou claro que as contradições do Delgatti. Carla apresentou o cerceamento de suas defesas, que não ocorrei no STF. Creio que os colegas entenderam a situação de uma colega, a mulher mais votada nas últimas eleições. Vamos lutar muito pela Carla Zambelli”, disse Sostenes Cavalcante (RJ).

A deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, multa de R$ 2 milhões e perda do mandato. A invasão ao sistema do CNJ teve como objetivo expedir uma falsa ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, em uma tentativa de desacreditar o sistema judicial. Até o fim dão ano, deputados e senadores do PL pretendem realizar uma viagem a Itália, na tentava de convencer autoridades italianas a dar asilo político a deputada, além de visitá-la na prisão.

