Motta e Alcolumbre debatem anistia, mas Casas devem manter discussões de propostas em separado

Presidente do Senado quer texto restrito e oposição cobra texto amplo para beneficiar Bolsonaro

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e presidente do Senado, Davi Alcolumbre,



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou em conversa com a Jovem Pan que debateu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta terça-feira (9), o tema da anistia a presos e condenados por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. O debate entre ambos, no entanto, não entrou em detalhes e, por enquanto, as duas Casas devem seguir com discussões de propostas separadas em torno da matéria.

Hugo Motta afirmou ainda que não há previsão de pauta para a matéria, e nem um relator definido. O PL propôs um texto amplo de anistia, com trechos que podem beneficiar Jair Bolsonaro, incluindo a retomada de sua elegibilidade e a possibilidade de participar das eleições de 2026.

Davi Alcolumbre reafirmou nesta terça a jornalistas que trabalha em um texto alternativo do projeto de anistia. Mas líderes próximos ao presidente apostam que matéria não deve avançar após pressão da oposição para que o tema destrave. A proposta de Alcolumbre seria mais restrita, e beneficiaria apenas aqueles que depredaram os prédios dos três poderes sob orientação. Eles seriam perdoados das acusações de tentativa de golpe de estado e tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito.

No último dia 7 de setembro, parlamentares que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, discursaram pedindo que o texto seja pauta no Senado ou na Câmara quanto antes.

Em recado a Alcolumbre, Flávio disse que a anistia ideal deve ser ampla, geral, irrestrita e imediata e “não existe meia anistia”. Para aliados de Alcolumbre, a pressão tem efeito contrário sobre o presidente da Casa e a discussão deve permanecer sob responsabilidade do presidente da Câmara, Hugo Motta.

O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do PT, destacou que Davi Alcolumbre não costuma ceder a chantagem ou intimidação e que até mesmo a proposta que pretendia diminuir penas daqueles que degradaram os prédios dos três poderes, pode estar ameaçada. Randolfe disse que “quanto mais pancada Alcolumbre leva, mais ele permanece com o corpo firme”.

