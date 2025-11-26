Sem acordo sobre anistia, bolsonaristas começam a negociar redução de penas

Líderes do PL articulam com Paulinho da Força

Como os entraves para avanço da anistia ampla e geral, os bolsonaristas começaram a negociar com o relator do texto alternativo, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), caminhos para que o texto seja pautado. Inicialmente, os líderes do PL toparam desistir de um destaque de preferência, que levaria a votação de um texto da anistia. Os bolsonaristas querem agora propor uma emenda que modifique a proposta do relator em plenário.

O líder do PL, Sostenes Cavalcante, se reuniu hoje com o relator da matéria e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em mais uma rodada de negociações.

Parlamentares defendem, por exemplo, reduzir penas de ao menos dois crimes pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro foi considerado: organização criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado.

Hugo Motta, porém, ainda quer discutir a matéria com os demais líderes da Câmara. Os partidos de centro ainda têm resistências em relação à proposta, ainda que em uma versão de redução de penas.

