CPMI deve ouvir ex-ministro da Previdência nesta quinta, investigação começará a partir do governo Dilma

Alfredo Gaspar afirmou em entrevista à Jovem Pan que estabeleceu 2015 como marco temporal de apuração

  • Por Victoria Abel
  • 25/08/2025 17h08
CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada do prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) O marco temporal (de 2015 a 2025) foi estabelecido com base na possibilidade de prescrição de crimes em anos anteriores

