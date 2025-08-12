Crédito extraordinário do governo deve ajudar ao menos 70% dos exportadores

Medida Provisória deve ser publicada nesta quarta-feira

A equipe econômica do governo Lula estima que o crédito extraordinário para exportadores brasileiros deve beneficiar ao menos 70% dos produtores brasileiros. O pacote de ajuda aos empresário deve ser publicado nesta quarta-feira (13) por meio de uma única medida provisória. Integrantes da Fazenda se reúnem na noite desta terça-feira (12) para acertar os últimos detalhes do anúncio.

De acordo com aliados do ministro Fernando Haddad, a parte mais trabalhosa do plano é deixar o texto afinado para que apenas as empresas que realmente precisam tenham acesso ao dinheiro. A quantia deve ser uma sobra prevista no Orçamento, de acordo com o último relatório bimestral do governo. O valor deverá ajudar os produtores a preencherem capital de giro das empresas até o fim do ano, dando fôlego para que eles se recuperem.

O valor extra ficará de fora dos limites de despesas, mas dentro da meta fiscal. De acordo com um dos pilares do arcabouço, as despesas de um ano para outro podem crescer até 2,5%. Esse valor de crédito não irá entrar nesse cálculo, sendo, portanto, um gasto que não irá pesar no limite de despesas.

Porém, o valor contará para o cálculo da meta fiscal de déficit zero para o ano de 2025. Ou seja, se os gastos com o pacote de socorro ultrapassarem a sobra orçamentária prevista, será necessário o governo contingenciar outras despesas para compensar.

Além da ajuda por meio de crédito extraordinário, o governo ainda deve divulgar nesta quarta-feira a autorização para que estados e municípios realizem compras governamentais de produtos perecíveis dos exportadores afetados. A dificuldade, porém, será estabelecer uma vazão para as compras, para quem os produtos serão fornecidos no fim da cadeia.

