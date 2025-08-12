Jovem Pan > Notícias > Economia > Haddad anuncia que plano de contingência sobre o tarifaço de Trump sai amanhã

Haddad anuncia que plano de contingência sobre o tarifaço de Trump sai amanhã

‘Texto está 100% definido’, disse o ministro a jornalistas, após participar de audiência na Comissão Mista da Medida Provisória 1 303/2025, que contém alternativas à alta do IOF; medidas serão via crédito extraoridinário

  12/08/2025 19h10 - Atualizado em 12/08/2025 19h11
TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad Ele disse não ter detalhes dos preparativos, mas informou que haverá uma solenidade seguida de entrevista coletiva com técnicos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira (12), que a apresentação do plano de contingência ao tarifaço dos Estados Unidos será nesta quarta-feira (13). Ele disse não ter detalhes dos preparativos, mas informou que haverá uma solenidade seguida de entrevista coletiva com técnicos. “Texto está 100% definido”, disse ele a jornalistas, após participar de audiência na Comissão Mista da Medida Provisória 1 303/2025, que contém alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo Haddad, o plano contempla as demandas do setor produtivo após reuniões com vários representantes e deve ser o necessário para atender os afetados.

Ele disse ainda que as medidas serão via crédito extraordinário, ou seja, ficarão fora do limite de gastos, mas sem “waiver” para meta fiscal. Sobre a reunião com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que foi cancelada, Haddad disse: “Agora está com eles.”

*Com informações do Estadão Conteúdo
