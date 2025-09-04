Em reunião com Lula, Davi Alcolumbre apadrinha Celso Sabino e tenta segurar ministro no Turismo

Planalto duvida de expulsão de ministro do União; Sabino diz à cúpula do partido que quer ficar na legenda

Ricardo Stuckert/PR De acordo com auxiliares do presidente Lula, Alcolumbre disse que Sabino “era um dos seus”



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniu com o presidente Lula no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira. Aliados de Lula afirmaram que o objetivo de Alcolumbre foi sinalizar que ainda é um aliado do governo e que pretende proteger e apadrinhar o ministro Celso Sabino, do Turismo, evitando que ele deixe a pasta e, ao mesmo tempo, não seja expulso do União Brasil.

De acordo com auxiliares do presidente Lula, Alcolumbre disse que Sabino “era um dos seus”, assim como Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira, das Comunicações. Aliados do presidente dizem duvidar da expulsão do ministro da legenda.

Para integrantes do Planalto o gesto do presidente do Senado também demonstra que uma parcela da União ao Brasil ainda poderá colaborar com a aprovação de projetos do governo no Congresso Nacional.

Também nesta quarta-feira Celso Sabino disse para integrantes do União Brasil que não quer deixar o partido, mas também tem compromissos com o governo Lula. A situação do ministro deve continuar em suspenso pelos próximos dias.

